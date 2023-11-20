Hızlı tüketim ürünleri perakendesi yüzde 85 büyüdü

NielsenIQ’nun verilerine göre, Türkiye’de sigara ve alkol hariç hızlı tüketim ürünleri (FMCG) perakendesi bu yılın ilk 9 ayında yüzde 85 büyüme kaydetti. Hacimsel daralmaların damga vurduğu dünya ve Avrupa FMCG pazarlarının aksine, Türkiye’nin pozitif hacim performansıyla güçlü biçimde ayrıştığını belirten NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü, Orta Doğu ve Afrika Analitik Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, Türkiye FMCG pazarının hem offline hem de online büyümesiyle 2024’e doğru yol alırken güçlü ve güven veren bir büyüme performansı sergilediğini belirtti.

Ev temizlik, kişisel bakım, atıştırmalık ve içecek grupları yükselişte

Şekerel Erdoğan, “Türkiye’de FMCG büyümesinin bileşenlerine baktığımızda, 2023 yılının gelinen bölümünde pozitif ve giderek artan hızda bir hacim performansı olduğunu görmekteyiz. Özellikle 3. çeyrekte yüzde 9,3 olarak gerçekleşen hacim büyümesi, çift haneli büyüme sınırına yaklaşmış durumda. Bu tablo, dünya ve Avrupa genelini düşündüğümüz zaman Türkiye’nin ne kadar güçlü bir pazar olduğunu göstermekte. Bu büyümenin alt bileşenlerine bakacak olursak, 3. çeyrekte ana grupların tamamının güçlü hacim büyümeleriyle (gıda yüzde 9,6, kişisel bakım yüzde 8,5, ev temizlik yüzde 5,9) toplam büyümeye pozitif katkıda bulunduklarını görmekteyiz. Yılın sonuna doğru ivmelenerek devam eden bu güçlü büyüme tablosu, 2024 için güven veriyor.” diye konuştu.

2023'ün ilk 3 çeyreğinde tüm alt kategorilerde güçlü ciro performansı görüldüğünü belirten Şekerel Erdoğan, ciro performansının yanı sıra en çok hacim performansı gösteren alt grupların kişisel bakım, ev temizlik ve gıda altında ise içecekler ve atıştırmalıklar grupları olduğunu aktardı. Şekerel Erdoğan, belirli büyüklüğün üzerindeki kategorilere bakıldığında, 2023'ün ilk 9 ayında en yüksek hacim büyümesi kaydeden ilk 5 kategorinin buzlu kahve (yüzde 49,4), enerji içecekleri (yüzde 33,3), cilt bakım ürünleri (yüzde 20,1), kuruyemiş (yüzde 18,8) ve buzlu çay (yüzde 18,8) olduğunu açıkladı.

E-ticarette yüzde 129’luk bir ciro büyümesi

E-ticaret gerçekleşmelerini paylaşan Didem Şekerel Erdoğan, e-ticaretin yılın ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 129 oranında bir ciro büyümesi kaydettiğini söyledi. Şekerel Erdoğan, kişisel bakım, ev bakım, yiyecek ve içecek gruplarında e-ticaret performansının özellikle yüksek olduğunun; bu kategorilerde FMCG e-ticaret paylarının geçen yılın aynı dönemine göre yükseliş kaydettiğinin altını çizdi. Şekerel Erdoğan, “Bebek bakım haricindeki tüm gruplarda offline büyümenin üzerinde bir performans görmekteyiz. Bunun sonucunda, ölçümünü gerçekleştirdiğimiz kategoriler toplamında online satışların payı, 2023’ün ilk 9 ayında yüzde 7’yi geçmiş durumda.” diye konuştu. Didem Şekerel Erdoğan, e-ticarette en çok büyüyen ilk 5 kategorinin ev temizleyicileri, sabun ve duş jelleri, buzlu çay, saç kremi ve cilt bakım ürünleri olduğunu vurguladı.

“Sadık alışverişçiyi ödüllendirmek önemli”

Alışverişçilerin perakendeci tercihlerinde etkin olan faktörleri de sıralayan Şekerel Erdoğan, “2023 yılında sadık alışverişçiye yönelik ödül programlarının olması, alışverişçilerin perakendeci tercihinde en etkili faktör oldu.” dedi.

Ekonomik koşullar ve tüketici trendlerini göz önünde bulundurarak, yakın gelecekte büyüme yolculuğuna şekil verecek unsurları ‘öngörüye dayalı veri analitiği’, ‘akıllı mağaza içi uygulamaları’, ‘yenilik’, ‘perakende medyası’ ve ‘sürdürülebilirlik’ olarak sıralayan Didem Şekerel Erdoğan, devamında şunları kaydetti: “Markaların ve perakendecilerin özellikle yapay zeka destekli promosyon kararları almaları ve maksimum kar optimizasyonu için veri analitiğini kullanmaları çok önemli. Yine, gelişen bir alan olarak perakende medyasını görmekteyiz. Burada da yeni ve etkin medya platformlarıyla birlikte, alışverişçiye yönelik kişiselleştirmiş sadakat ve ödül programlarının oluşturulması rekabette çok önemli bir belirleyen. Bununla birlikte, özellikle anlık alışveriş kategorilerinde alışverişçiyi doğru anda yakalamak çok önemli; bu nedenle mağaza içi akıllı uygulamaların önemine değinmek istiyorum. Yenilik ve sürdürülebilirlik başlıkları ise her zaman altını çizdiğimiz çok kritik başlıklar. Bu 5 başlıkta alınacak doğru aksiyonlar, oyuncuların yakın dönemde rekabetteki konumları üzerinde belirleyici olacak.” diye konuştu.