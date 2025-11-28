  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Hizmet enflasyonunda sınırlı yükseliş
Takip Et

Hizmet enflasyonunda sınırlı yükseliş

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, ekimde aylık yüzde 0,19; yıllık bazda ise yüzde 34,85 arttı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hizmet enflasyonunda sınırlı yükseliş
Takip Et

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,19, yıllık bazda yüzde 34,85 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,19, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 35,02, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,85 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,96 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 30,92, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,53, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,64, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 47,11, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 39,51, idari ve destek hizmetlerde yüzde 38,01 arttı.

H-ÜFE, bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,91, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,16, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,52, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,78 yükselirken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,03, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,18 azaldı.

TBMM Adalet Komisyonu, 11. Yargı Paketi"nin görüşmelerine 3 Aralık'ta başlıyorTBMM Adalet Komisyonu, 11. Yargı Paketi"nin görüşmelerine 3 Aralık'ta başlıyorGündem

 

Ekonomi
Finike portakalında hasat heyecanı başladı: Coğrafi işaretli ürüne yoğun ilgi
Finike portakalında hasat heyecanı başladı: Coğrafi işaretli ürüne yoğun ilgi
ASO Başkanı Seyit Ardıç: Türkiye bazı virajları yeterince hızlı dönemiyor
ASO Başkanı Seyit Ardıç: Türkiye bazı virajları yeterince hızlı dönemiyor
Yoksulluk sınırı 100 bin TL'ye dayandı
Yoksulluk sınırı 100 bin TL'ye dayandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İşsizlik oranı ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
İşsizlik oranı ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
QNB Türkiye, 450 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı
QNB Türkiye, 450 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı
Katılım bankalarının aktif büyüklüğü 9 ayda yüzde 56 arttı
Katılım bankalarının aktif büyüklüğü 9 ayda yüzde 56 arttı