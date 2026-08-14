Hizmet İhracatçıları Birliği, Ankara’da üç bakanlığı ziyaret etti

HİB Yönetim Kurulu; Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı ziyaret ederek temaslarda bulundu.

Prof. Dr. Murat Şeker başkanlığındaki HİB heyeti ilk olarak ihracatçılardan sorumlu bakanlık olan Ticaret Bakanlığı’nı ziyaret etti. Yılın ilk 7 aylık gerçekleşmelerini Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a sunan heyet, gelecek dönemde yapılacak iş birlikleri ve çalışmalar hakkında da bakanla istişarede bulunma imkanı elde etti.

Türkiye’nin hizmet ihracatı 2025 yılında 122,6 milyar dolara ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesini görmüştü. Geçen yıl 63,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası veren hizmet ihracatçıları, yalnızca ihracat gelirleri açısından değil, Türkiye’nin cari dengesine yaptığı katkı bakımından da ekonominin stratejik alanlarından biri haline geldi. HİB’in Ankara temaslarının odağında da ulaşılan bu büyüklüğün korunmasının da ötesinde, hizmet ihracatının önümüzdeki dönemde daha yüksek katma değer üreten ve küresel rekabet gücü daha yüksek bir yapıya kavuşturulması hedefi yer aldı.

Sektörel talepler değerlendirildi

Hizmet ihracatçılarının sektörel taleplerinin de değerlendirildiği görüşmede Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile HİB Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, dünyadaki gelişmeler karşısında Hizmet İhracatı Strateji Belgesi’nin yenileme çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundular.

Hazırlanacak yeni Strateji Belgesi ile hizmet ihracatçılarının küresel rekabet gücünün daha da artırılması hedefleniyor. Çalışmada sektörlerin orta ve uzun vadeli hedeflerinin, öncelikli pazarlarının ve ihtiyaç duyduğu destek mekanizmalarının ortaya konulması; kamu kurumları ile ihracatçı sektörler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlanıyor. Turizmden yazılıma, sağlıktan eğitime, lojistikten müteahhitlik ve teknik müşavirliğe kadar her sektörün kendi dinamikleri korunurken ortak ihtiyaçların da bütüncül bir strateji altında ele alınması planlanıyor. Tanıtım ve markalaşmadan finansmana, dijital dönüşümden nitelikli insan kaynağına kadar rekabet gücünü belirleyen başlıkların yeni dönemin stratejik çerçevesini oluşturması bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı’ndan hizmet ihracatçılarına tam destek

Ziyaret sonrası Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da bu konuya vurgu yapılarak, “Ticaret Bakanlığı olarak, hizmet sektörlerimizin küresel pazardaki rekabet gücünü daha da artıracak, küresel ölçekte büyümesini destekleyecek ve Türkiye’yi hizmet ihracatında dünyanın lider ülkeleri arasına taşıyacak politika ve destek programlarını kararlılıkla uygulamaya ve geliştirmeye devam edeceğiz” denildi.

Hedef, turizm markasını daha da güçlendirmek

HİB heyetinin ikinci durağı Kültür ve Turizm Bakanlığı oldu. Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye’nin uluslararası turizm markasının güçlendirilmesi ve turizm hizmetlerinin yeni pazarlardaki görünürlüğünün artırılması ele alındı. Türkiye’nin sahip olduğu turizm çeşitliliğinin uluslararası alanda daha etkin biçimde tanıtılması, yurt dışı tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi ve turizm ile seyahat hizmetlerinin uluslararası fuarlardaki etkinliğinin artırılması görüşmenin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Turizmin yalnızca konaklama gelirlerinden ibaret olmadığına dikkat çekilen görüşmede, sektörün yolcu taşımacılığı, sağlık, eğlence-kültür ve diğer hizmet alanlarıyla oluşturduğu katma değer zincirinin Türkiye’nin toplam hizmet ihracatındaki rolü de değerlendirildi. Bu açıdan turizmde marka değerinin yükseltilmesi, yeni pazarlara erişimin artırılması ve Türkiye’nin sahip olduğu hizmet kalitesinin daha güçlü bir şekilde uluslararası pazarlara taşınması, hizmet ihracatının genel büyüme stratejisinin önemli unsurlarından biri olarak öne çıktı.

Finansmana erişim masaya yatırıldı

Ankara temaslarının üçüncü ayağını ise Hazine ve Maliye Bakanlığı oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapılan görüşmede hizmet ihracatının finansal altyapısının güçlendirilmesi ve sektörlerin sürdürülebilir büyümesini destekleyecek mali imkanların geliştirilmesi değerlendirildi. Hizmet ihracatçılarının finansmana erişimi, kredi ve destek mekanizmalarından daha etkin yararlanması, sektörlerin yatırım ve istihdam kapasitesinin güçlendirilmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmenin başlıca gündem maddeleri arasında yer aldı. Hizmet sektörlerinin farklı iş modellerine ve yatırım yapılarına sahip olması nedeniyle vergi ve teşvik uygulamaları ile mali ve idari süreçlerin de sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi üzerinde duruldu. İhracatçıların yurt dışında büyümesini kolaylaştıracak, operasyonel yüklerini azaltacak ve yatırım kapasitesini güçlendirecek uygulamalar konusunda değerlendirmeler paylaşıldı.

Üç temel başlık aynı zeminde buluştu

Ankara temaslarını değerlendiren HİB Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, “Yaptığımız temaslar hizmet ihracatının geleceğine ilişkin üç temel başlığı aynı zeminde buluşturdu: strateji, sektörel rekabet gücü ve finansal altyapı. Ticaret Bakanlığı ile yürütülecek yeni Strateji Belgesi çalışması hizmet ihracatının pazar erişimi ve rekabet gücünü artıracak politikaların çerçevesini oluştururken, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşme Türkiye’nin uluslararası marka değerinin ve tanıtım gücünün geliştirilmesine odaklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmede ise sektörlerin yatırım, istihdam ve küresel büyüme kapasitesini destekleyecek finansal ve mali altyapı ele alındı. 2025’te 122,6 milyar dolarla tarihi seviyeye ulaşan hizmet ihracatında yeni hedef, Türkiye’nin küresel hizmet ticaretindeki konumunu kalıcı biçimde güçlendirmek. HİB’in Ankara temasları da kamu ve özel sektörün bu hedef doğrultusunda daha yakın ve uygulama odaklı bir iş birliği içinde ilerleyeceğinin işaretini verdi” dedi.