Hizmet ithalatında artış hızlandı

MEHMET KAYA/ANKARA

Türkiye’nin ödemeler dengesine en önemli katkılardan birini veren hizmet ihracatında, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde, ithalat, ihracattan daha hızlı arttı. Merkez Bankası verilerine göre, Ocak-Temmuz 2025 döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre, hizmet ihracatı yüzde 3,62, ithalatı ise yüzde 5,14 oranında yükseldi. Hizmet dengesi, salgın sonrası dönemde özellikle seyahat gelirlerindeki artıştan kaynaklı olarak ödemeler dengesine olumlu katkı veriyor. 2025 Ocak-Temmuz döneminde, ithalat ihracattan daha hızlı artsa da, dönemsel olarak tutarlardaki yükseliş nedeniyle hizmet ihracat fazlasında iyileşme oldu. Bir önceki yıl aynı dönemde 31.1 milyar dolar olan fazla, 2025 ilk 7 ay sonunda toplamda yüzde 2,09 artışla 31.7 milyar dolar oldu. Öte yandan, 2 yıldır açık verilen navlunda hem dönemsel, hem de Temmuz 2025 itibariyle yıllıklandırılmış veride yeniden fazlaya geçildi. Yılın ilk 7 aylık döneminde navlun gelirleri 8,5 milyar dolardan 7,9 milyar dolara düştü ancak giderler daha yüksek tutarda; 9.3 milyar dolardan 7.3 milyar dolara geriledi.

Dış ticaret fazlası 31,7 milyar dolar

Hizmet ihracatı, 2025 Temmuz ayı sonu itibariyle 64 milyar 700 milyon dolara, bu alandaki dış ticaret fazlası ise 31 milyar 726 milyon dolara ulaştı. Yıllıklandırılmış olarak ise yine temmuz ayı itibariyle hizmet ihracatı 119 milyar 450 milyon dolar düzeyine çıktı. Bu alanda, yine Temmuz ayı itibariyle yıllıklandırılmış fazla ise 62 milyar 18 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Son yıllarda özellikle seyahat gelirlerindeki sıçrama nedeniyle hızlı bir artış yaşanan hizmet ihracatında, salgın dönemi etkileri dışında bazı yıllarda ithalat, ihracattan hızlı artsa da genel olarak ihracat lehine gelişmeler oldu. Toplamda bakıldığında, hizmet ihracatının artışı daha olumlu bir seyir izledi. Diğer yandan, geliştirilmeye çalışılan, finansal hizmetler, inşaat, mühendislik- mimarlık gibi yaratıcı işkollarında sürekli açık verilmeye devam edildi. Bu alanlarda yüksek açıklar da görüldü.

2025 itibariyle, küresel etkiler ortadan yavaş yavaş kalktığı ortamda, hizmet ithalatının, hizmet ihracatının bir miktar üzerinde gerçekleşmesi dikkat çekti. Yılın ilk 7 ayı sonunda, hizmet ihracatı yüzde 3,62, ithalatı ise yüzde 5,14 oranında arttı. Yıllıklandırılmış verilerde de Temmuz ayı itibariyle hizmet ihracatı yüzde 6,86 artarken, ithalat 7,9 oranında yükseldi.

Navlunda hizmet açığı fazlaya dönüşecek

Türkiye’nin geliştirmek istediği alanlar içinde bulunan navlun gelirlerinde, uzun yılardır hizmet fazlası verilirken, 2024’teki görece yüksek açığın ardından 2025’te tekrar fazlaya dönülüyor. Navlunda, 2014’ten 2023 yılına kadar düzenli fazla verildi. 2023’teki 173 milyon dolarlık açık, 2024’te sıçrama yaparak 1 milyar 57 milyon dolara ulaştı. 2025’te görece iyileşme gösteren bu kalemde, Temmuz ayı itibariyle yıllıklandırılmış veride 392 milyon dolar fazlaya ulaşılırken, Ocak-Temmuz döneminde 627 milyon dolar fazlaya ulaşıldı.