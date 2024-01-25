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Hizmet sektörü güven endeksi yükseldi

Ocak ayında güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 4,0 arttı; perakende ticaret sektöründe yüzde 1 azaldı; inşaat sektöründe yüzde 3,3 arttı.

Haber Merkezi
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Hizmet sektörü güven endeksi yükseldi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 4 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 oranında azalarak 115,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.