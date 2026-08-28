Hizmet ÜFE temmuzda aylık yüzde 3,94 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3,94, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,77 arttı.

Endeks, yılbaşından bu yana yüzde 28,95 yükselirken, on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 34,71 olarak gerçekleşti.

Yıllık artışta ulaştırma ve depolama öne çıktı

Hizmet sektörleri içinde yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 37,26 ile ulaştırma ve depolama hizmetlerinde kaydedildi.

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde fiyatlar yıllık yüzde 36,18, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 30,62, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 29,56 arttı.

Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yıllık artış yüzde 27,63 olurken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 21,92 olarak gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış idari ve destek hizmetlerinde

Temmuz ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 5,41 ile idari ve destek hizmetlerinde görüldü.

Gayrimenkul hizmetlerinde fiyatlar aylık yüzde 5,26, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,70 arttı.

Aynı dönemde ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,71, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,68, bilgi ve iletişim hizmetlerinde ise yüzde 2,41 artış kaydedildi.