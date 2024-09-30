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Hizmet üretici fiyatları 32 ayın en düşüğünde

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, yıllık yüzde 57,72 artarken; aylık yüzde 2,62 yükseldi. Böylelikle, hizmet ÜFE yıllık bazda 32 ayın en düşüğüne geriledi.

Haber Merkezi
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Hizmet üretici fiyatları 32 ayın en düşüğünde
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Ağustos ayında Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 57,72 arttı, aylık yüzde 2,62 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, H-ÜFE 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,62 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47,23 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,72 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 76,54 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 53,44

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 53,44 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 61,35 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 65,99 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 57,69 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 65,89 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 55,51 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 4,26

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,26 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,03 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,55 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,54 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,53 azalış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,28 artış gerçekleşti.

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