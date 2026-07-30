Hizmet üretici fiyatları haziranda aylık bazda geriledi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,22 azalırken, yıllık bazda yüzde 31,84 arttı.

Endeks, yıl başına göre yüzde 24,07, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 35,03 yükseldi.

Ulaştırmada yıllık artış öne çıktı

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 36,27 ile ulaştırma ve depolama hizmetlerinde görüldü.

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde fiyatlar yüzde 32,41, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 28,47, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 28,26 arttı.

Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yıllık artış yüzde 28,24, bilgi ve iletişim hizmetlerinde ise yüzde 26,85 oldu.

Bilgi ve iletişimde fiyatlar düştü

Aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,33 ile konaklama ve yiyecek hizmetlerinde gerçekleşti. Gayrimenkul hizmetlerinde fiyatlar yüzde 2,64, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde ise yüzde 0,75 arttı.

Buna karşılık mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde fiyatlar yüzde 5,64, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,41 gerilerken, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0,03 düşüş kaydedildi.