Hizmet üretim endeksi ağustosta yüzde 2,3 arttı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet üretim endeksi (2021=100) ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,8, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,0, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 9,9 arttı. Aynı dönemde gayrimenkul hizmetleri yüzde 7,5 azalırken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,1, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,2 artış kaydetti.

Hizmet üretimi aylık bazda yüzde 0,2 arttı

Hizmet üretim endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi. Aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,4, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,9 azaldı.

Aynı dönemde bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,3, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,6, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,6 arttı.