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Hizmet üretim endeksi mayıs ayında yıllık yüzde 0,8 arttı

Hizmet üretim endeksi 2024 yılı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı.

Haber Merkezi
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Hizmet üretim endeksi mayıs ayında yıllık yüzde 0,8 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı mayıs ayı Hizmet Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,5 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,9 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,6 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,4 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,2 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 5,0 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 1,3 arttı

Hizmet üretim endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,4 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,5 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 6,5 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,6 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,7 arttı.

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