  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Hizmet üretim endeksi temmuzda geriledi
Takip Et

Hizmet üretim endeksi temmuzda geriledi

Hizmet üretim endeksi, bu yılın temmuz ayında yıllık bazda yüzde 0,1, aylık bazda ise yüzde 0,2 geriledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hizmet üretim endeksi temmuzda geriledi
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Temmuz ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,6, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,7, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,4 azalırken, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,7, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,8 arttı.

Aylık bazda yüzde 0,2 azaldı

Hizmet üretim endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,5, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,1 yükselirken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,3, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,4 azalış kaydetti.

Ekonomi
Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 2,5 arttı
Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 2,5 arttı
Firmaların AR-GE giderleri 4,9 kat arttı
Firmaların AR-GE giderleri 4,9 kat arttı
Sabancı Vakfı'nın 2024-2025 dönemi burs başvuruları başladı
Sabancı Vakfı'nın 2024-2025 dönemi burs başvuruları başladı
Bütçe 129,6 milyar TL açık verdi
Bütçe 129,6 milyar TL açık verdi
Ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık bazda yüzde 3,4 arttı
Ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık bazda yüzde 3,4 arttı
FED'in faiz kararı altını nasıl etkileyecek? Uzman açıkladı!
FED'in faiz kararı altını nasıl etkileyecek? Uzman açıkladı!