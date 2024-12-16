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Hizmet üretim endeksinde yüzde 2 düşüş

Hizmet üretim endeksi, ekim ayında yıllık bazda yüzde 2 oranında geriledi.

Haber Merkezi
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Hizmet üretim endeksinde yüzde 2 düşüş
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,6 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,0 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,2 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 9,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,8 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,2 arttı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,5 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,8 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,8 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,3 arttı.

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