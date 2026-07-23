HKTM, robotik çözümlerle kaynak teknolojilerinde katma değer üretiyor

ADEM ADIGÜZEL / KOCAELİ

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi (HKTM), hareket kontrol teknolojileri, fabrika otomasyonu ve robotik sistemler alanındaki mühendislik birikimini kaynak teknolojilerine yönelik geliştirdiği çözümlerle sanayinin hizmetine sunuyor.

Şirket; hidromekanik sistemler, fabrika otomasyonu, elektromekanik ve robotik sistemler alanlarında mühendislik, tasarım, üretim ve devreye alma hizmetleri sunarken, direnç kaynak sistemleri ve kaynak otomasyonuna yönelik projeleriyle de sanayinin dijital dönüşümüne katkı sağlıyor.

HKTM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Atıl, kaynak teknolojilerinin günümüzde yalnızca birleştirme işlemi olmaktan çıkarak otomasyon ve dijital üretimin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirterek, “Kaynak teknolojilerini robotik otomasyon ve hareket kontrol sistemleriyle bir araya getirerek müşterilerimize verimlilik, kalite ve sürdürülebilirlik odaklı çözümler sunuyoruz.

“Sanayicilerimizin üretim süreçlerine değer katmayı sürdürüyoruz”

Geliştirdiğimiz sistemlerle üretim süreçlerini daha güvenli, daha hızlı ve daha rekabetçi hale getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Üretim teknolojilerinde rekabet gücünü belirleyen en önemli unsurlardan birinin otomasyon olduğuna dikkat çeken Atıl, “Kaynak teknolojilerinde kalite, hız ve sürdürülebilirlik beklentileri her geçen gün artıyor. Biz de mühendislik kabiliyetimiz ve Ar-Ge altyapımızla bu ihtiyaçlara cevap veren çözümler geliştiriyoruz. Robotik otomasyon ve hareket kontrol teknolojilerini kaynak uygulamalarıyla bir araya getirerek sanayicilerimizin üretim süreçlerine değer katmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Şirketin proje portföyünde otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine yönelik MFDC (Medium Frequency Direct Current) direnç sistemleri uygulamalarının bulunduğunu belirten Atıl, “Robotik sistemleri üretim hatlarına entegre ederek üretim süreçlerinde kalite standardının yükseltilmesine ve verimliliğin artırılmasına katkı sağlıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, katma değeri yüksek mühendislik çözümleri geliştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“Yerli mühendislik kabiliyetimizi sürekli geliştiriyoruz”

Ar-Ge yatırımlarının şirketin büyüme stratejisinin temelini oluşturduğunu ifade eden Atıl, “2018 yılından bu yana faaliyet gösteren Ar-Ge merkezimizde yürüttüğümüz çalışmalarla yerli mühendislik kabiliyetimizi sürekli geliştiriyor, kaynak teknolojileri başta olmak üzere endüstriyel otomasyon alanında yüksek katma değerli çözümler üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi olarak faaliyetlerini sürdüren HKTM, hareket kontrol teknolojileri, robotik sistemler ve otomasyon alanlarında yürüttüğü çalışmalarla yeni nesil üretim teknolojilerine odaklanıyor. Şirket, geliştirdiği kaynak otomasyonu çözümleriyle üretim süreçlerinde dijitalleşmenin yaygınlaşmasına katkı sunarken, kalite, izlenebilirlik ve operasyonel verimliliğin artırılmasını hedefliyor.