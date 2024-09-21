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Hobi olarak başladı, gelir kapısı oldu! Kilosu 400 TL’den 500 kilo bal üretiyor

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde ikamet eden 60 yaşındaki Metin Koç, hobi olarak başladığı işinde kovan sayısını 25’e çıkartarak, kilosu 400 TL’den 500 kilo bal üretmeye başladı.

Haber Merkezi
İHA
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Hobi olarak başladı, gelir kapısı oldu! Kilosu 400 TL’den 500 kilo bal üretiyor
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Vezirköprü’nün Ağcaalan Mahallesi’nde ikamet eden 60 yaşındaki Metin Koç, bal üretimi faaliyetini sürdürüyor. Hobi olarak başladığı arıcılıkta bal üretim aşamasına geldiğini ifade eden Metin Koç, “Emekli olmadan önce hayalimde olan ve hobi olarak başladığım arıcılığı isteyerek ve severek yapıyorum. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün açmış olduğu kurslara katılarak arının bakımı, kaliteli bal üretimi, pazarlaması gibi pek çok alanda bilgi sahibi oldum. Aldığımız eğitim sayesinde arıcılığı ve bal üretimini daha bilinçli yaptım ve bu kovan sayımızın artmasına büyük katkı sağladı” dedi.

Bal kalitesine arttırmak için lavanta dikti

Arıların yayılımına ve bal kalitesine katkı oluşturması için arı çiftliğinin önünde bulunan 2 dönüm alana lavanta diktiğini söyleyen Koç, “Arıları yaylalara götürmek yerine ormanlarda bulunan bitkileri ve çiçeklerin ekimini ve dikimini arı çiftliğimizin önüne yaptık. Mevcut kapasitemizle 500 kilo bal üretiyorum. Balın kilosunu 400 TL’den satıyorum. Hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyorum. Üretmek beni çok mutlu ediyor. Hedefim kovan sayısını ve bal üretimini artırmak” diye konuştu.

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