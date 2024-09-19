Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot’tan TCMB’ye destek

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, CNBC-e'den Alara Akgün'e verdiği röportajda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) başarılı olacağını belirterek, tek haneli enflasyonun zaman alacağını belirtti.

Klaas Knot, Hollanda’nın 100. yıl kutlamaları kapsamında Türkiye’de bulunduğunu açıklarken, TCMB’nin ilk kurulduğu yıllarda o dönemin merkez bankası başkanlardan Gerard Vissering’in TCMB’ye danışmanlık kapsamında ilettiği raporu hatırlattı. Knot, bu raporun, “o zamandan bu yana TCMB’nin finansal sistemdeki bağımsızlığının ve oynadığı rolün temelini oluşturduğunu” belirtti. İşte Knot ile yapılan röportajın tamamı:

“Sonunda TCMB’nin başarılı olacağını düşünüyorum”

Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ve kredibilitesinin yeniden tesis edildiğini belirten Knot, şu ifadeleri kullandı:

“Benim "uluslararası bankalar kardeşliği" dediğim bir unsurun parçası olan bu durumda, hepimiz kendi ülkelerimizde benzer pozisyonlardayız. Türk ekonomisi zorlu bir süreçten geçiyor ancak büyüme oranı iyi görünüyor. Maalesef bazı dengesizlikler var ve bunların en büyüğü yüksek enflasyon. Bu yüzden TCMB, dezenflasyon süreci için acı verici bir ilaç olarak ABD eski Merkez Bankası Başkanı Paul Volcker stili bir dezenflasyon politikasına başvurabilir. Ancak bana kalırsa banka doğru bir rotada ilerliyor. Bu yolda çok fazla kararlılık ve sabır gerekecek. Sonunda TCMB’nin başarılı olacağını düşünüyorum.”

TCMB bu yıl gevşeme adımı atacak mı? Faiz indirimi yapacak mı?

“Bu konuda pek bilgim yok. Bunu Türk mevkidaşım Bay Karahan’a sormanız gerekiyor. Türkiye, piyasa güveni ve yatırımcı güvenini geri kazanmada şimdiye dek başarılı oldu. Liralaşma yönünde sermaye akışı var. Bu önemli bir adım. Ancak yatırımcı güveni tabii ki yabancı yatırımcıların beklentilerine bağlı. Dezenflasyon sürecinin gidişatına bağlı ve bu süreç daha yeni başladı. Yani enflasyon tekrar tek hanelere gelene kadar zamana ihtiyaç var. Bu sebeple mevkidaşımın sabırlı ve azimli olması gerekiyor.”

Türkiye ekonomisindeki gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Şanslıyız ki küresel enflasyon zirveyi çoktan yaşadı ve gelişmiş ülkelere baktığımızda dezenflasyon süreci çoktan başladı. Bu sayede merkez bankaları faiz oranlarında yeniden indirimlere başladı. Biz Euro sistemindeyiz ve 2 kere indirime gidildi. Dün akşam da Fed indirimi gerçekleşti. Bu da küreselde yüksek faiz ortamındaki talebin sınırlanacağını gösterir. Küresel ekonomi için iyi bir haber. Küresel ekonomide bu yıl yüzde 3-4 oranında büyüme bekleniyor. Benim beklentim ise yüzde üç buçuk civarında bir büyüme. Bunlar iyi haberler. Daha az iyimser olan haber ise jeopolitik konular. Riskler, jeoekonomik parçalanmaya sebep oldu. Bu parçalanma, hizmet ve mal akışının küresel çapta engellerle karşılaşmasına neden oluyor. Ticaret daha zor olacak, doğrudan yabancı yatırımlar daha zor olacak ve bu süreç kesinlikle kontrol altında tutulmalı. Bunu sağlamanın yolu da iletişimi korumak ve uluslararası işbirliğini sürdürmek. Bu sebeple burada olmaktan çok mutluyum. Türkiye'nin coğrafi konumu harika. Asya ve Avrupa arasında bir köprü. Maalesef aynı zamanda jeopolitik riskleri oluşturan bazı çatışmaların da hemen yanında. Ancak ben uluslararası işbirliğine inanıyorum. Hepimizin parçası olduğu, kurallara dayalı uluslararası düzene inanıyorum ve korumamız gerektiğini düşünüyorum.”

Küresel ekonomide Türkiye nasıl bir konumda?

“Türkiye, en büyük 17. ekonomi. Büyüyen ve genç bir nüfusa sahip. Büyüme oranları da ortalamanın üstünde seyrediyor. Bence Türkiye'nin ekonomisi gitgide daha büyük ve önemli hale gelecek. Tabii bunun olması için yüksek enflasyonun kontrol altına alınması lazım. Fiyat istikrarının sağlanması gerekiyor çünkü fiyat istikrarı, güçlü ve sürdürülebilir bir ekonominin çok önemli bir parçası.”