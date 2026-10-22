Hollanda'da TÜFE baskısı marjinal tüketim eğilimini baskılıyor: Tüketici güveninde negatif seyir

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ekonomik iklim alt endeksindeki parametreler, konjonktürün zayıflama eğiliminde olduğuna işaret ediyor. Eylül döneminde eksi 58 olan ekonomik iklim göstergesi, ekim ayında eksi 59 puana revize edildi. Tüketicilerin makroekonominin geçmiş 12 aylık performansına yönelik retrospektif değerlendirmesi eksi 65'ten eksi 67'ye gerilerken, gelecek 12 aya ilişkin prospektif ekonomik beklenti matrisi eksi 50 puanda yatay bir seyir izledi.

Reel bütçe beklentileri negatif bölgede

Otonom harcamaların ötesinde, tüketicilerin marjinal tüketim eğilimini ve likidite tercihlerini yansıtan harcama isteği göstergesi eksi 17'den eksi 18'e geriledi. Hanelerin geçmiş bir yıla ait finansal durum analizi eksi 16'dan eksi 19'a düşerken, gelecek döneme ait finansal projeksiyon göstergesi sıfır nötr bandından eksi 2 seviyesine saparak negatif korelasyon gösterdi. Bu durum, cari ve beklenen harcama kapasitesindeki daralmanın eş anlı olarak sürdüğünü ortaya koyuyor.

Dayanıklı tüketim malları talebinde sınırlı iyileşme

Genel endeksteki aşağı yönlü eğilime tezat olarak; mobilya ve elektronik gibi yüksek birim değerli dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama zamanlaması algısı, eylül ayındaki eksi 35 seviyesinden ekim ayında eksi 34 puana yükseldi. Bu sınırlı marjinal toparlanma, enflasyonist beklentiler doğrultusunda talebin öne çekilmesi etkisiyle açıklanıyor.

Metodolojik çerçeve ve gelecek veri seti

Hollanda'da makroekonomik duyarlılık, her ay rassal olarak seçilen yaklaşık 1.000 hane halkı örneklemi üzerinden yürütülen anket bazlı kantitatif verilerle ölçülüyor. Algısal endeks, eksi 100 ile artı 100 arasındaki bir skalada değer alırken, sıfır noktası genel ekonomik dengenin optimalliğini, negatif değerler ise piyasadaki kötümser görünümün ağırlığını simgeliyor.

Piyasaların yakından takip ettiği Kasım 2026 dönemine ait öncü tüketici güveni verileri ile güncel TÜFE kırılımlarının 20 Kasım 2026 tarihinde kamuoyuna sunulması planlanıyor.