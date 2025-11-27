Hollanda’dan Morgan Stanley’e ceza

  1. Ekonomim
Hollanda Savcılığı (OM), Morgan Stanley’in Londra ve Amsterdam’daki iki birimine temettü vergisi kaçırma nedeniyle toplam 101 milyon euro para cezası verdiğini açıkladı.

OM, bu cezanın, şirketin 2024 sonunda Hollanda Vergi İdaresi ile faiz dahil çözüme kavuşturduğu vergi yükümlülüğünden ayrı olduğunu belirtti.

Hollanda mevzuatına göre yerli hissedarlar temettü vergisini geri alabilir veya mahsup edebilirken, yabancı alıcılar genellikle bu haktan yararlanamıyor. OM, Morgan Stanley’in bu vergisel avantajdan yararlanamayan tarafların uygunsuz şekilde iade talep etmesini sağlayan özel bir yapı kullandığını bildirdi.

Savcılık yılın başında Morgan Stanley’i mahkemeye çağıracağını duyurmuştu ancak ceza davası başlamadan hemen önce finans kuruluşu para cezasını kabul etti.

