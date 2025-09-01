  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Hollandalı banka Türkiye'nin büyüme tahmini yükseltti
Hollanda merkezli uluslararası banka ING, Türkiye'nin 2025 yılı için GSYH büyüme tahmini yüzde 2,7'den yüzde 3,3'e yükseltti.

ING, bugün açıklanan büyüme rakamlarıyla ilgili bir değerlendirme notu yayımladı. "Genel olarak, ikinci çeyrek verileri hem yıllık hem de çeyreklik büyümede belirgin bir ivmelenme ortaya koyarak, çeyreklik momentumda yavaşlama beklentilerini altüst ediyor" denilen notta, bu durumun, özellikle devam eden parasal genişleme ortamında, Türkiye'nin 2025 büyüme görünümüne yönelik yukarı yönlü risklere işaret ettiği belirtildi.

ING, "Ancak, beklenenden daha güçlü bu performans, merkez bankasını faiz indirimlerine daha temkinli yaklaşmaya sevk edebilir. İç talepteki dayanıklılık göz önüne alındığında, 2025 yılı için tam yıllık GSYİH büyüme tahminimizi, önceki yüzde 2,7'lik tahminden yüzde 3,3'e yükselttik" değerlendirmesi yaptı.

