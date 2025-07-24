Hollandalı bankadan 'TCMB' tahmini

ING Global'e göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bugün politika faizinde 250 baz puanlık bir indirim yaparak oranı yüzde 43,50’ye çekmesi bekleniyor. Bu hamle, bu yılın başlarında enflasyon beklentilerini sabitlemek ve lirayı istikrara kavuşturmak amacıyla yapılan sıkılaştırma sürecinin ardından gelen ilk gevşeme adımı olacak.

Piyasada daha büyük bir faiz indirimi ihtimali konuşulsa da, analistler Merkez Bankası'nın temkinli bir adım atacağını öngörüyor. Türkiye para politikalarını yakından takip eden stratejist František Taborsky, “250 baz puanlık bir indirim, geçen yıl sonunda başlayan gevşeme döngüsünü yeniden başlatmak için en güvenli seçenek gibi görünüyor. TCMB genellikle piyasa beklentileriyle uyumlu hareket eder, ancak aynı zamanda TL istikrarını korumak adına şahin duruşunu da sürdürür” dedi.

"Riskler devam ediyor"

Enflasyon son aylarda yavaşlama eğilimi gösterse ve beklentiler kademeli olarak gerilese de riskler devam ediyor. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 civarında gerçekleşmesi bekleniyor ki bu, Merkez Bankası’nın resmi hedefinin oldukça üzerinde. Taborsky, “Ekonomi açıkça yavaşlıyor, ancak enflasyon hâlâ inatçı. Bugünkü faiz indiriminin büyüklüğü, Merkez Bankası’nın gelecekteki olası indirimlere ne kadar istekli olduğunu gösterecek” diye ekledi.

Türk lirası göreceli olarak istikrarlı

Türk lirası, 40,00 dolar/TL seviyesinin aşılmasına rağmen göreceli olarak istikrarlı kalmayı sürdürüyor. Analistler, yıl sonunda kurun 43,00 seviyesine ulaşmasını bekliyor. TCMB'nin döviz piyasalarındaki kontrolünü yeniden sağladığı ve mart öncesi seviyelere geri dönen örtük faiz ve OIS fiyatlamalarının da bunu desteklediği belirtiliyor.

Bununla birlikte, TCMB'nin finansal koşulları normalleştirme süreciyle birlikte lira taşımaktan elde edilen kazançlar azaldı. Taborsky, “Lira hâlâ güvenli bir taşıma getirisi sunuyor, ancak artık getiriler sınırlı” dedi.

Bugünkü faiz kararı sonrasında yapılacak yönlendirme de yakından izlenecek. Piyasalar, yıl sonuna kadar ilave 250 baz puanlık faiz indirimi daha fiyatlıyor ve böylece politika faizinin yüzde 35 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.