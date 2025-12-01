  1. Ekonomim
Hollandalı dev bankadan Türkiye için büyüme tahmini

Hollanda'nın en büyük bankası konumundaki ING, öncü göstergelerin yılın son çeyreğinde büyümede hızlanmaya işaret ettiğini belirtirken; Türkiye ekonomisi için 2025 yılı büyüme tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e yükselttiğini açıkladı.

ING Global, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte manşet veride yavaşlama gösterse de mevsimsel düzeltilmiş çeyrek verisinin güçlü büyüme seyrini koruduğuna dikkat çekti. Kuruluşa göre veri, devam eden parasal gevşemenin de dikkate alınmasıyla büyüme görünümünde yukarı yönlü risklere işaret ediyor.

Öncü göstergeler büyümede hızlanmaya işaret ediyor

Kuruluşun analizine göre, öncü göstergeler yılın son çeyreğinde büyümede bir hızlanmaya işaret ediyor. Bu doğrultuda ING Global, Türkiye ekonomisi için 2025 yılı büyüme tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e yükseltti. Ayrıca, "Güçlü büyüme görünümü ve halen yüksek seyreden enflasyon, Merkez Bankası'ndan (TCMB) daha ölçülü faiz indirimleri getirebilir. TCMB'nin yılın son toplantısında 100 baz puan faiz indirimi muhtemel" yorumu yaptı.

