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Hollywood filmlerinden bir sahne gibi: İstanbul’un hurda otomobilleri, araç mezarlığında çürüyor

İstanbul’da borcu yüzünden icralık olan, trafikten men edilen, çalınıp yakalanan binlerce otomobil ve motosiklet Yediemin Otoparkı’nda sahipleri tarafından alınmadığı için çürüyor. Devasa bir film platosunu andıran araç mezarlığı, adeta Hollywood film sahnelerini hatırlatıyor.

Haber Merkezi
İHA
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Hollywood filmlerinden bir sahne gibi: İstanbul’un hurda otomobilleri, araç mezarlığında çürüyor
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İstanbul’da çeşitli sebeplerden dolayı trafikten çekilen araçlar Yediemin Otoparkı’na alınıyor.

Havadan görüntülenen araç mezarlığı Hollywood film sahnelerini aratmıyor

Eyüpsültan’da bulunan araç mezarlığında binlerce otomobil, motosiklet ve otobüs çürümeye terk edildi. Bazı araçlar otoparkta hurda olarak saklanırken, bazı çekilen araçlar ise hurda olmasalar bile bu mezarlıkta yerlerini alıyor. Sahipleri yıllar içerisinde biriken borçları ve otoparktan teslim alma maliyeti nedeniyle de araçlarını mezarlığa terk ediyor. Otopark içinde son model spor arabalara kadar birçok çeşitte servet değerinde araçlar dikkat çekiyor. Otoparkta 2 binin üzerinde araç ve bin 500 üzerinde motosikletin bulunduğu öğrenilirken, çürüyen araçların olduğu alan yüksek duvarlar ve tel örgü ile hırsızlara karşı korunuyor. Araç mezarlığı, havadan görüntülendi. Görüntülerde, otoparkın büyüklüğü gözler önünde serildi. Devasa bir film platosunu andıran araç mezarlığı, adeta Hollywood film sahnelerini hatırlattı.

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