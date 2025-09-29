  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Honda ve Astrobotic uzay çalışmalarında işbirliğine girişti
Takip Et

Honda ve Astrobotic uzay çalışmalarında işbirliğine girişti

Otomotiv devi Honda ve uzay araştırma şirketi Astrobotic, rejeneratif yakıt hücresi sisteminin Ay'daki uzun gecelerde ışıkları açık tutmaya nasıl yardımcı olabileceğini keşfetmek için iş işbirliğine girişti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Honda ve Astrobotic uzay çalışmalarında işbirliğine girişti
Takip Et

Honda ve Astrobotic, olası ay güney kutbu iniş noktalarında aydınlatma çalışmaları yürütecek ve sistem ölçeklenebilirliğinin yanı sıra donanım ve yazılım entegrasyonunu da değerlendirecek.
Bloomberg HT'den Hande Berktan'ın aktardığına göre Otomotiv deviyle, uzay araştırma girişimi, ay üzerinde ortak çalışmalar için işbirliğine gitti.

Şirketler, Honda'nın rejeneratif yakıt hücresinin (RFC), güneş panelleri etrafında inşa edilmiş ölçeklenebilir bir güç hizmeti olan Astrobotic'in LunaGrid'ine entegre edilip edilemeyeceğini incelemek için ortaklığa gitti. LunaGrid, Ay yüzeyine yönelik ilk ticari güç hizmetidir. Uzay ajanslarının, şirketlerin ve kâr amacı gütmeyen sistemlerin Ay'da süresiz olarak faaliyet göstermelerini sağlayacak.

İki şirket, olası ay güney kutbu iniş noktalarında aydınlatma çalışmaları yürütecek ve sistem ölçeklenebilirliğinin yanı sıra donanım ve yazılım entegrasyonunu da değerlendirecek.

Ay keşfinin önündeki en büyük zorluklardan biri, güneş panelleri boşta beklerken bazı bölgelerde sıcaklıkların -424 Fahrenheit dereceye kadar düşebildiği iki haftalık ay gecesinde hayatta kalmak. Honda'nın RFC'si, ay gündüzleri güneş enerjisini hidrojen olarak depolayıp geceleri tekrar elektriğe dönüştürerek ve tek yan ürün olarak su üreterek bu sorunu çözüyor. Bu su daha sonra daha fazla hidrojen üretmek için yüksek basınçlı bir elektroliz sistemine geri dönüştürülür ve Honda'nın kapalı devre enerji döngüsü olarak adlandırdığı bir sistem oluşturulur.

Ekonomi
Türk Lirası’nın sembolü neyi anlatıyor?
Türk Lirası’nın sembolü neyi anlatıyor?
Spot LNG’de en büyük kontrat alıcısı Türkiye oldu
Spot LNG’de en büyük kontrat alıcısı Türkiye oldu
Altında rekor halkası 4 bin dolara genişliyor
Altında rekor halkası 4 bin dolara genişliyor
İşte 2026’nın trafik cezaları
İşte 2026’nın trafik cezaları
Likidite fazlasına o kadar da takılmamak lazım
Likidite fazlasına o kadar da takılmamak lazım
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı