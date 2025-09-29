Honda ve Astrobotic uzay çalışmalarında işbirliğine girişti

Honda ve Astrobotic, olası ay güney kutbu iniş noktalarında aydınlatma çalışmaları yürütecek ve sistem ölçeklenebilirliğinin yanı sıra donanım ve yazılım entegrasyonunu da değerlendirecek.

Bloomberg HT'den Hande Berktan'ın aktardığına göre Otomotiv deviyle, uzay araştırma girişimi, ay üzerinde ortak çalışmalar için işbirliğine gitti.

Şirketler, Honda'nın rejeneratif yakıt hücresinin (RFC), güneş panelleri etrafında inşa edilmiş ölçeklenebilir bir güç hizmeti olan Astrobotic'in LunaGrid'ine entegre edilip edilemeyeceğini incelemek için ortaklığa gitti. LunaGrid, Ay yüzeyine yönelik ilk ticari güç hizmetidir. Uzay ajanslarının, şirketlerin ve kâr amacı gütmeyen sistemlerin Ay'da süresiz olarak faaliyet göstermelerini sağlayacak.

Ay keşfinin önündeki en büyük zorluklardan biri, güneş panelleri boşta beklerken bazı bölgelerde sıcaklıkların -424 Fahrenheit dereceye kadar düşebildiği iki haftalık ay gecesinde hayatta kalmak. Honda'nın RFC'si, ay gündüzleri güneş enerjisini hidrojen olarak depolayıp geceleri tekrar elektriğe dönüştürerek ve tek yan ürün olarak su üreterek bu sorunu çözüyor. Bu su daha sonra daha fazla hidrojen üretmek için yüksek basınçlı bir elektroliz sistemine geri dönüştürülür ve Honda'nın kapalı devre enerji döngüsü olarak adlandırdığı bir sistem oluşturulur.