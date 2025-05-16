'Hong Kong, Türk şirketlerine Asya pazarına giriş biletidir'

RUHİ SANYER

InvestHK Yatırım Teşvik Genel Müdürü Alpha Lau, Türk şirketlerini Hong Kong’a yatırıma davet etti. Hong Kong’un sanayiden ziyade ticaret ve hizmet sektörlerinde dünyanın en önemli merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Alpha Lau, “Hong Kong, Asya’ya açılan kapıdır” dedi.

Hong Kong Yatırım Ajansı (InvestHK), Türkiye, Macaristan ve Mısır’ı kapsayan tanıtım gezisinin ilk durağı İstanbul’da toplantı düzenledi. Türkiye ile ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve Hong Kong’u Türkiye’deki şirketlerin, Çin Halk Cumhuriyeti’ne ve Asya-Pasifik bölgesine açılmalarında giriş kapısı olarak tanıtmak amacıyla çalışma başlattıklarını dile getiren InvestHK Yatırım Teşvik Genel Müdürü Alpha Lau, “Hong Kong’un küresel bir finans merkezi ve Asya’nın önemli bir iş platformu olarak sahip olduğu avantajlar, Türkiye’den gelen şirketlerin Çin Halk Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği pazarlarına, Asya ve ötesine açılmaları için Hong Kong’u mükemmel bir ortak haline getiriyor. Kuşak ve Yol Girişimi’ne bağlı olarak, işbirliğini teşvik etmeyi ve Hong Kong’un bölge genelinde başarılarını nasıl artırabileceğini göstermeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

Hong Kong 8.5 milyon kişinin yaşadığı ancak arazi büyüklüğü bakımında ‘minik’ bir şehir olduğu için yönetim, ancak çip gibi üstün teknolojili ya da inovatif ürünleri için yatırımcı şirketlere arazi tahsis edebiliyor. Büyük sanayi yatırımları için arazi yok.

Türkiye’deki şirketlerin de Asya’daki işlerini büyütmek için Hong Kong’u merkez olarak seçebileceklerini belirten Alpha Lau “Hong Kong Doları, ABD Doları’na sabitlendiği (pegged) için bir kur riski de yok. Şirketler, kârlarını hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadan Hong Kong dışına transfer edebilirler. İhracat ve ithalatta da gümrük vergisi ödemezler” dedi. Şirketler elde ettikleri net karın 2 milyon ABD dolarına kadar olan kısmı için yüzde 8.25, bu sınırı geçen miktar için ise yüzde 16.5 oranında Kurumlar Vergisi ödüyorlar. İki ülke arasında geçen yıl Çifte Vergilendirme Anlaşması da da imzalanmış olduğundan Türkiye’ye transfer edilen kar için de vergi ödenmiyor.

Dünya nüfusunun yarısına 5 saat mesafede

Hong Kong’un tek başına çok büyük bir pazar olmadığını belirten Alpha Lau “Ancak Asya’nın önemli pazarlarına en fazla 4, dünya nüfusunun yarısına da 5 saatte erişilebilecek konumda bulunması Hong Kong’u eşsiz kılıyor” dedi.

■ Geçen yıl 10 Türk şirketi yatırıma imza attı

2024’te Hong Kong’da kurdukları şirketleri InvestHK’den destek alan ülkeler arasında ilk 5 sırada, Çin Halk Cumhuriyeti, ABD, Fransa, Birleşik Krallık ve Singapur bulunuyor. Geçen yıl 10 Türk şirketi de Hong Kong’da yatırım için InvestHK’den destek almış. Bu yıl ise ilk çeyrekte kuruluşuna destek verdikleri yabancı sermayeli şirket sayısının 223 olduğunu belirten Lau “Aralarında 3 de Türkiye merkezli şirket bulunuyor” diye konuştu. Alpha Lau, Hong Kong’da şirket kurmak için hiçbir makamdan izin alınması gerekmediğini belirterek “Bu nedenle verdiğim rakamlar yalnızca kuruluş olarak desteklediğimiz şirketleri gösteriyor. Sayının çok daha yüksek olduğu tartışmasız” dedi.

■ “Sıçrama tahtası Hong Kong”

Dünyanın Londra ve New York’tan sonra üçüncü önemli finans merkezi olan Hong Kong’da merkezleri dünyanın çeşitli ülkelerindeki 9,960 şirket bulunuyor. Bunlardan 1,410’u da bölgesel merkezlerini Çin Halk Cumhuriyeti bayrağı altıda bulunmakla birlikte tümüyle farklı bir hukuk ve ticaret sistemine sahip Hong Kong’a taşımış. Asya-Pasifik bölgesinde büyümek için Hong Kong’u bir sıçrama tahtası olarak kullanmak isteyen çeşitli sektörlerden Türk şirketleriyle görüşen Lau, iş dünyasının çeşitli etkinliklerinde Hong Kong’un düşük ve basit vergi rejimini, serbest sermaye akışını ve “bir ülke, iki sistem” altında ortak bir hukuk sistemi içeren iş dostu ortamını anlattı.