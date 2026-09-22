HSBC: Dolardaki yükseliş kademeli ve veriye bağlı olacak

HSBC, döviz piyasalarına yönelik son raporunda dolar için ılımlı yükseliş beklentisini sürdürdüğünü bildirdi. Kuruma göre yükselişin hızı açıklanacak verilere bağlı olacak.

ABD ekonomisi ve Fed doları destekliyor

Beklentinin arkasında ABD ekonomisinin diğer gelişmiş ülkelere göre daha dirençli kalması yer alıyor. Fed'in de sıkı para politikasını sürdürme konusunda istekli bir duruş sergilemesi, doları destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

Enerji fiyatlarında dolar daha az baskı altında

Enerji fiyatlarındaki yüksek seviyelerin de tabloyu etkilediği belirtiliyor. HSBC'ye göre dolar, enerji kaynaklı baskıdan Euro, sterlin ve yene kıyasla daha az etkileniyor ve bu durum dolara avantaj sağlıyor.

Rallinin alanı sınırlı

Buna karşın dolardaki olası güçlenmenin ölçülü kalması bekleniyor. HSBC'ye göre bunun ilk nedeni Fed'in kendi faiz patikası ile piyasanın fiyatladığı seviye arasındaki farkın oldukça daralmış olması. Piyasa ile Fed arasındaki makas kapandığı için doları tek başına yukarı taşıyacak yeni bir sürpriz alanı kalmıyor.

İkinci neden ise diğer büyük merkez bankalarının duruşu. G10 içindeki merkez bankalarının da enflasyonla mücadele kapsamında şahin politikalarını sürdürmesi, doların euro, sterlin ve yen karşısında net bir şekilde ayrışmasını zorlaştırıyor. Bu tablo nedeniyle kurum, dolarda beklenen yükselişin sert bir ralli yerine, açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerine bağlı olarak daha kademeli bir şekilde gerçekleşmesini öngörüyor.