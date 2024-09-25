HSBC, ECB için faiz tahminini güncelledi

HSBC, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz oranlarına ilişkin beklentisini güncelledi. HSBC ekonomistlerine göre ECB, ekim ve nisan ayları arasındaki her toplantıda faiz oranlarını düşürmeye başlayacak. Bu da ana mevduat faizini yüzde 2,25 seviyesine indirecek.

CNBC-e'nin haberine göre bu yeni tahmin, Avrupa ekonomisinin durgunluk sinyalleri vermesi ve enflasyonun düşüşe geçmesi nedeniyle ECB'nin parasal gevşemeye yönelik adımlar atacağına dair bir işaret olarak değerlendiriliyor.

HSBC ekonomistlerinden analiz notu

HSBC ekonomistleri Simon Wells ve Fabio Balboni, yayımladıkları analiz notunda, "Ekonominin arz tarafı zayıf kalmaya devam etse ve işgücü piyasası sadece kademeli olarak soğusa bile, bazı politika yapıcılar, ekonomiyi desteklemek amacıyla 'sigorta' niteliğinde faiz indirimlerinin gerekli olduğuna ikna olabilir" dedi.

HSBC'nin notunda şu sözlere yer verildi:

"Politika nötre yakın veya hatta hafif teşvik edici olmalı. Daha önce, mevduat faiz oranı Eylül 2025'te yüzde 2,50'ye ulaşana kadar her iki toplantıda bir faiz indirimine gidilmesini bekliyorduk."