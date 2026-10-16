HSBC, MSCI’nın Türkiye kararını yorumladı: Ek süre vurgusu dikkat çekti

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HSBC, 15 Ekim tarihli gelişmekte olan piyasalar strateji raporunda MSCI’nın Türkiye’ye ilişkin kararını ele aldı. Banka, söz konusu adımın Türk sermaye piyasaları açısından dikkate alınması gereken bir sinyal olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte HSBC, Türkiye hakkında hemen bir statü değişikliği süreci başlatılmamasını olumlu bir gelişme olarak yorumladı. Banka, Türk hisselerinde ağırlığını artırma (overweight) görüşünü sürdürdü.

MSCI’dan Türkiye endekslerine fren

MSCI, Türk şirketlerinin endekslerdeki payını artırabilecek bazı düzenlemeleri geçici olarak durdurdu. Bu kapsamda, yabancı yatırımcıların erişimini yansıtan FIF oranlarında ve endeks hesaplamalarında kullanılan hisse sayılarındaki artışlara ara verildi.

Kararla birlikte MSCI Türkiye Yatırım Yapılabilir Piyasa Endeksi’ne yeni şirketlerin dahil edilmesi de askıya alındı. Şirketlerin piyasa büyüklüğüne göre belirlenen segmentlerde daha üst kategorilere geçişleri de dondurulan uygulamalar arasında yer aldı.

HSBC, kararın arkasında piyasa bütünlüğü, koordineli işlemler ve fiilî dolaşım oranlarına ilişkin endişelerin bulunduğunu belirtti. Raporda, yatırım fonlarına yönelik son operasyonlara ve ilgili soruşturmalara da dikkat çekildi.

MSCI, Türkiye’ye Endonezya’dan farklı bir yaklaşım sergiliyor

HSBC, MSCI’nın Türkiye ve Endonezya’ya yönelik değerlendirmeleri arasındaki farka dikkat çekti. MSCI, Endonezya’nın gelişmekte olan piyasa statüsünün değiştirilmesine yönelik istişare başlatırken Türkiye için henüz benzer bir süreç başlatmadı. HSBC, bu durumu Türkiye’ye yapısal iyileştirmeler için koşullu bir ek süre tanınması olarak yorumladı.

Rapora göre MSCI, Haziran 2027’ye kadar yeterli ilerleme sağlanmadığına karar verirse Türkiye’nin piyasa statüsünü yeniden değerlendirebilir. Bu durumda Türkiye’nin sınır piyasası (Frontier) veya bağımsız piyasa (Standalone) kategorisine düşürülmesine yönelik istişare süreci başlayabilir.

Türkiye’deki düzenlemeler yatırımcı güvenini güçlendirebilir

HSBC, Türkiye’de son dönemde hayata geçirilen düzenleyici değişiklikleri de değerlendirdi. Banka, sermaye piyasası otoritelerinin attığı adımları ve yüksek riskli yatırım fonlarına yönelik müdahaleleri uzun vadede yapısal açıdan olumlu buldu.

Raporda, bu düzenlemelerin piyasanın işleyişini ve yatırımcı güvenini güçlendirebileceği görüşü öne çıktı. Ancak MSCI’nın mevcut önlemleri yeterli görmediğine de dikkat çekildi. HSBC, Türkiye’de atılan adımların gerekli yapısal iyileşmeleri sağlayıp sağlamadığının önümüzdeki dönemde belirleyici olacağını vurguladı.

Türk hisselerinde alım tavsiyesi sürdü

HSBC, MSCI’nın dondurma kararı ve Türkiye’nin piyasa statüsüne ilişkin belirsizliklere rağmen Türk hisselerine yönelik olumlu yaklaşımını korudu.

Banka, Türkiye piyasasındaki payını artırma yönündeki tavsiyesini sürdürürken düzenleyici adımların uzun vadede yaratabileceği olumlu etkileri de değerlendirmesinde dikkate aldı.

Ne olmuştu?

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye hisse senedi piyasasına yönelik endeks değişikliklerinin bir kısmını geçici olarak durdurdu. 15 Ekim 2026’da yapılan açıklamada, kararın hemen yürürlüğe girdiği ve yeni bir duyuru yapılana kadar uygulanacağı bildirildi.