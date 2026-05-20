HSBC tahminini yükseltti: Enflasyon ve cari açık TL üzerinde baskı yaratıyor

HSBC, son raporunda Türk Lirası’na yönelik tahminlerinde revizyona gitti. Banka, dolar/TL kurunda 48 olan yıl sonu tahminini 50 seviyesine yükseltti.

HSBC CEEMEA Kur Stratejisti Murat Toprak tarafından hazırlanan raporda, revizyonun arkasındaki temel nedenler olarak, beklenenden yüksek seyreden enflasyon verileri ve genişleyen cari işlemler açığı gösterildi.

Rapora göre, 2026 yılının ilk dört ayında enflasyonun yüzde 14,6 oranında artış göstermesi, mevcut döviz politikası üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 18'den yüzde 26'ya çıkarmış olması, dezenflasyon sürecindeki zorlukları ortaya koyuyor.