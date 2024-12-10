HSBC, TCMB’nin faiz indirimi için tarih verdi
HSBC, TCMB'nin 2025 yılı sonuna kadar faizleri yüzde 30'a kadar düşürmesini bekliyor.
HSBC, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nnın (TCMB) 2025 yılı sonuna kadar faizleri yüzde 50'den yüzde 30'a kadar düşürmesini bekliyor.
Banka, bu senaryo altında Türk bankalarının geniş vade uyumsuzlukları ve toplam mevduat içindeki yüksek vadeli mevduat payının, önemli net faiz gelirinin kuyruk rüzgarlarına yol açacağını kaydetti.
Banka geçtiği notta, TCMB'nin çoğu kredi kategorisinde uyguladığı yüzde 2'ye yakın kredi büyüme sınırının, kura bağlı kredi büyümesini 2025 yılında yüzde 24 ile sınırlamasını beklediklerini belirtti.
HSBC parasal sıkılaştırmanın GSYH'nin 2024'ün ikinci çeyreğinde ve üçüncü çeyreğinde ardışık olarak daralmasına neden olduğunun da altını çizdi.