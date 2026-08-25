HSBC: TCMB'nin repo hamlesi faiz indiriminin önünü açabilir

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HSBC Global Investment Research, Türkiye faiz piyasalarına ilişkin yayımladığı raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık repo ihalelerine yeniden başlamasının piyasalarda olumlu karşılandığını ve eylül ayındaki faiz indirimi beklentilerini destekleyebileceğini belirtti.

Rapora göre TCMB, 23 Ağustos'ta haftalık repo ihalelerini yeniden devreye alarak fonlamayı tekrar bir hafta vadeli repo faiz oranı olan yüzde 37 seviyesinden sağlamaya başladı.

Haftalık repo işlemleri Mart 2026'dan bu yana askıya alınmış, Orta Doğu'daki çatışmaların başlamasının ardından TCMB piyasaya likiditeyi yüzde 40 seviyesindeki gecelik borç verme faizi üzerinden sağlamıştı.

Tahvil faizleri ve OIS eğrisinde düşüş

HSBC, repo ihalelerinin yeniden başlatılmasının büyük ölçüde beklendiğini ancak zamanlamasının belirsiz olduğunu belirtti. Kararın ardından devlet tahvili faizleri ile OIS eğrisinde 50-60 baz puanlık düşüş yaşanırken, getiri eğrisindeki farkların gün içinde dikleştiği kaydedildi.

Raporda, OIS fiyatlamalarının eylül ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısı için yaklaşık 40 baz puanlık faiz indirimi ve yıl sonuna kadar kümülatif yaklaşık 170 baz puanlık gevşemeye işaret ettiği belirtildi.

Yıl sonunda yüzde 34 faiz bekliyor

HSBC Economics ise piyasa fiyatlamasından daha güvercin bir görünüm ortaya koyarak TCMB'nin eylül ayında faiz indirimlerine yeniden başlamasını ve bir hafta vadeli repo faizini 2026 sonunda yüzde 34 seviyesine indirmesini bekliyor.

Banka, daha olumlu bir senaryoda yerel tahvillerde ve OIS eğrisinde önemli bir yükseliş potansiyeli bulunduğunu belirtti. HSBC'nin 2027 için enflasyonun yüzde 15'e gerilemesi ve politika faizinin gelecek yıl sonuna kadar yüzde 20 seviyesine inmesi yönündeki tahminlerinin gerçekleşmesi halinde, Türk lirası tahvillerinde daha güçlü bir rallinin mümkün olabileceği ifade edildi.

Faiz indirim döngüsü için temkinli yaklaşım

Bununla birlikte HSBC, mevcut seviyelerde faizlerdeki düşüşü agresif şekilde takip etmeye henüz hazır olmadığını vurguladı. Raporda, 10 Eylül'de başlayabilecek yeni bir faiz indirim döngüsü için çıtanın, bölgesel çatışmalara ilişkin devam eden riskler nedeniyle daha yüksek olduğu belirtildi.

HSBC, bir sonraki PPK toplantısına 18 gün kaldığını ve Orta Doğu ile petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar dikkate alındığında bu sürenin uzun olduğunu kaydetti.

Banka göre TCMB faiz indirim döngüsünü temkinli de olsa yeniden başlatırsa, piyasalar daha yüksek miktarda faiz indirimi fiyatlamaya başlayabilir ve bu durum getiri eğrisindeki dikleşme eğilimini güçlendirebilir.