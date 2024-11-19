HSBC Türk tahvillerine olumlu bakıyor

HSBC Global Research'ün faiz stratejistleri, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye'nin yerel tahvillerinin, gelişmekte olan ülke yerel tahvil piyasalarındaki satış baskısına karşı en iyi korumayı sunduklarını öne sürdü.

"Bunun nedenleri arasında pozitif ivme, akış dinamikleri ve nispeten daha güçlü makroekonomik temeller yer alıyor" ifadelerin kullanan stratejistler, Hindistan devlet tahvillerinin son 12 ayda gelişmekte olan ülkeler arasında en büyük yabancı girişlerinden bazılarını çektiğini belirttiler.

Stratejistler, "Güney Afrika'da ise mayıs ayındaki seçimlerin ardından makroekonomik belirsizlikler önemli ölçüde azaldı. Mevcut trend sinyalleri İsrail, Hindistan, Türkiye ve Güney Afrika'da alım momentumunun hâkim olduğunu gösteriyor" değerlendirmesini yaptılar.

HSBC, bu ülkelerden Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye'nin yerel tahvillerine daha olumlu bakıyor.