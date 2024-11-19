  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. HSBC Türk tahvillerine olumlu bakıyor
Takip Et

HSBC Türk tahvillerine olumlu bakıyor

HSBC, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye'nin yerel tahvillerinin satış baskısına karşı en iyi korumayı sunduğunu belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
HSBC Türk tahvillerine olumlu bakıyor
Takip Et

HSBC Global Research'ün faiz stratejistleri, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye'nin yerel tahvillerinin, gelişmekte olan ülke yerel tahvil piyasalarındaki satış baskısına karşı en iyi korumayı sunduklarını öne sürdü.

"Bunun nedenleri arasında pozitif ivme, akış dinamikleri ve nispeten daha güçlü makroekonomik temeller yer alıyor" ifadelerin kullanan stratejistler, Hindistan devlet tahvillerinin son 12 ayda gelişmekte olan ülkeler arasında en büyük yabancı girişlerinden bazılarını çektiğini belirttiler.

Stratejistler, "Güney Afrika'da ise mayıs ayındaki seçimlerin ardından makroekonomik belirsizlikler önemli ölçüde azaldı. Mevcut trend sinyalleri İsrail, Hindistan, Türkiye ve Güney Afrika'da alım momentumunun hâkim olduğunu gösteriyor" değerlendirmesini yaptılar.

HSBC, bu ülkelerden Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye'nin yerel tahvillerine daha olumlu bakıyor.

Küresel piyasalarda karışık seyir izleniyorKüresel piyasalarda karışık seyir izleniyorEkonomi
Yeni dönemin ilk fiyatlamalarıYeni dönemin ilk fiyatlamalarıEkonomi
O zaman ‘var’lar, şimdi ise ‘yok’lar çokO zaman ‘var’lar, şimdi ise ‘yok’lar çokEkonomi
Ekonomi
Küresel piyasalarda karışık seyir izleniyor
Küresel piyasalarda karışık seyir izleniyor
Damacana su fiyatları fahiş oranda arttı, yetkililer bakanlığı denetime çağırdı
Damacana su fiyatları fahiş oranda arttı, yetkililer bakanlığı denetime çağırdı
Et fiyatlarında bir ayda yüzde 15 zam: Yıl sonunda kıyma fiyatı 700 lirayı aşacak
Yıl sonunda kıyma fiyatı 700 lirayı aşacak!
1 Aralık'ta başlıyor: Kış lastiği fiyatı cep yakıyor! Lastik fiyatı cezadan daha pahalı
Kış lastiği cep yakıyor! Lastik fiyatı cezadan daha pahalı
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Bakan Bayraktar 2026 hedefini açıkladı: Hanelerin yarısı yerli doğal gaz kullanacak
"Hanelerin yarısı yerli doğal gaz kullanacak"