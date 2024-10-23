HSBC, Türkiye'yi enflasyon riskine karşı uyardı

HSBC Global Research, Türkiye'nin ekonomik uyumunun genel olarak yolunda gitmeye devam ettiğini bildirdi. Ödemeler dengesi dinamiklerinin önemli ölçüde iyileştiğini belirten HSBC, enflasyonun ılımlı seyretmekle birlikte rahatlamak için hala çok yüksek olduğunu da vurguladı.

HSBC yayınladığı "Yeniden dengelenme hikayesinde sırada ne var?" başlıklı raporunda, TCMB'nin politika duruşunda ihtiyatlı davranmaya devam edilmesini savunduğunu da ifade etti ve "Gevşemenin ancak gelecek yıl rahat bir şekilde başlayabileceğine inanmaya devam ediyoruz" dedi.

"Enflasyon ne kadar uzun süre yüksek kalırsa"

HSBC raporunda şu değerlendirmelere yer verildi:

"Türkiye'nin makro uyumunun üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, yakın vadeli görünüm konusunda yapıcı olmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda, politika yapıcıların Türkiye'nin yaşadığı gibi daha kademeli bir yeniden dengelenmeyle ilişkili riskler konusunda uyanık kalmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu risklerden biri, enflasyon ne kadar uzun süre yüksek kalırsa, yerleşik hale gelme olasılığının o kadar yüksek olması ve dolayısıyla hedefe daha yakın bir seviyede yemden sabitlenmesinin daha zor olmasıdır. Türkiye'nin enflasyonu 2019'un 4. çeyreğinden bu yana tek haneli rakamlara inmedi.

Enflasyonda riskler

İkinci çeyrekteki bir miktar yavaşlamanın ardından, enflasyon dinamiklerinde üçüncü çeyrekte sınırlı bir iyileşme görülmüştür. Ağustos ayında Merkez Bankası Başkanı, faiz indirimlerini değerlendirmek için 4. çeyrekte aylık enflasyonun yüzde 1.5'in altında olması ve enflasyon beklentilerinin bankanın tahminlerine doğru ilerlemesi gerektiğini söylemiştir. Eylül ayında enflasyon ivmesi aylık bazda yüzde 3'e yaklaştı ve enflasyon beklentilerinde daha da az iyileşme görüldü. Bu nedenle, gevşemenin ancak gelecek yıl rahat bir şekilde başlayabileceğine inanmaya devam ediyoruz.

OVP'ye işaret edildi

Mali sıkılaştırma enflasyonun düşürülmesine yardımcı olacaktır ve yakın zamanda yayınlanan orta vadeli program, yetkililerin 2025 yılında GSYH'nin yüzde 1,7'si oranında mali konsolidasyon hedeflediğini göstermektedir. Bununla birlikte, görünüm belirsizliğini korumaktadır. Yetkililer ayrıca vergi gelirlerinin önümüzdeki yıl GSYH'nin yüzde 0.9'u oranında artacağını ve vergi dışı gelirlerdeki GSYH'nin yüzde 0.6'sı oranındaki düşüşü telafi edeceğini tahmin etmektedir. Bu tahminde de aşağı yönlü riskler olabilir.

"Dış cephede çok daha iyi haberler alınmıştır"

Cari açık daralmış, sermaye girişleri hızlanmış, yerleşiklerin tasarruflarında dolarizasyon azalmış ve Merkez Bankası önemli miktarda rezerv biriktirmiştir. Mart 2024'teki en düşük seviyeye kıyasla brüt döviz rezervleri 25 milyar ABD doları artarken, swap borçlanması hariç net dış varlıklar 100 milyar ABD dolarından fazla artmıştır. Bize göre Türkiye'nin fonlama sorunlarıyla karşılaşma riski büyük ölçüde azalmıştır, ancak ekonomi artan petrol fiyatlarına, küresel talep zayıflığına, jeopolitik gerilimlere veya risk iştahında geniş çaplı bir bozulmaya maruz kalmaya devam etmektedir."