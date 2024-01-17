HSBC'den '2024 Türkiye' analizi

HSBC, Türkiye'nin 2024 yılında kademeli bir ekonomik uyum süreci yaşamasını beklemeye devam ettiklerini belirtirken; politika yapıcıların, özellikle yerel seçimlere üç aydan az bir süre kala, ekonomi için yumuşak bir inişe öncelik vermeye devam edeceğini düşündüklerini ifade etti.

HSBC bugün yayımladığı raporda,"Seçim öncesinde bir miktar mali teşvik bekliyoruz ve bütçe açığının 2024 yılında bir bütün olarak genişleyeceğini tahmin ediyoruz, ancak parasal veya kredi kanalında herhangi bir gevşeme öngörmüyoruz. Büyümenin geçen yılki tahmini yüzde 4 seviyesinden 2024'te yüzde 2,5'e yavaşlayacağını düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Daha yavaş bir dezenflasyon hızı bekleniyor

Merkez Bankası'nın tahminlerine kıyasla daha yavaş bir dezenflasyon hızı bekleyen HSBC, manşet enflasyonu 2024 sonunda yüzde 45 olarak öngördü ve "Özellikle hizmet fiyatlarında yüksek derecede yapışkanlık varken, enflasyon beklentileri son derece yüksek kalmaya devam ediyor" dedi.

HSBC, enflasyonun bu yıl yüzde 40'ın üzerinde kalması halinde, 2022 ve 2023'ü yüzde 65'e yakın bir seviyede tamamladıktan sonra, daha da yerleşik hale gelebileceği ve bunun da daha güçlü bir para politikası tepkisi gerektirebileceği yönünde bazı riskler gördükyerini de vurguladı.

Cari açıktaki sürekliliğe rağmen, TCMB'nin sıkılaştırma döngüsüne başladığı haziran ayından bu yana rezervler arttığına dikkat çeken HSBC, "Ancak bu kısmen haziran-ağustos aylarındaki net hata ve noksan girişlerini ve üçüncü çeyrekte cari işlemler hesabındaki olumlu mevsimselliği yansıtmaktadır. Yılbaşından bu yana daha güncel veriler net dış varlıklarda mütevazı bir düşüş olduğunu göstermektedir" dedi.