  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. HSBC’den 2026 asgari ücret için dikkat çeken tahmin
Takip Et

HSBC’den 2026 asgari ücret için dikkat çeken tahmin

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının başlarında, 2026 yılında uygulanacak rakam için resmi süreci başlatacak. Bu arada tahminler de gelmeye devam ediyor. Türkiye için 2026 raporunu açıklayan HSBC, tahminlerinde “asgari ücrete yüzde 20 oranında artış yapılabileceği” yönündeki varsayımı dikkate aldıklarını bildirdi. Bu tahmine paralel bir zam halinde asgari ücret 26 bin 525 TL’ye yükseliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
HSBC’den 2026 asgari ücret için dikkat çeken tahmin
Takip Et

Türkiye’de milyonlarca çalışanı ve binlerce işletmeyi doğrudan ilgilendiren, piyasadaki bütün fiyatlamalar için de dolaylı etkiye sahip asgari ücret için geri sayım başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının başlarında, 2026 yılında uygulanacak rakam için resmi süreci başlatacak.

Bu yıl net asgari ücret 22.104 TL olarak uygulanıyor. 2026 için masadaki formüllere bakıldığında ise gerçekleşen enflasyon, beklenen enflasyon, refah payı gibi faktörlerin belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

3 ihtimal öne çıkıyor

2025 yılında enflasyonun %31 civarında gerçekleşmesi beklenirken, TCMB’nin 2026 yılı enflasyon tahmini %16 olarak öne çıkıyor.

Refah payı da dikkate alındığında ağırlıklı olarak 2026 yılında asgari ücret için 3 ihtimal öne çıkıyor:

-%20 zam: 26 bin 525 TL

-%25 zam: 27 bin 630 TL

-%30 zam: 28 bin 735 TL

HSBC'den tahmin

Bu arada 2026 Türkiye raporunu açıklayan HSBC, gelecek yıl sonunda enflasyonun %20’ye kadar gerileyebileceğini, büyümenin %3,5 olabileceğini ve politika faizinin de %25,5 kadar çekilebileceğini öngördü.

HSBC raporunda, söz konusu beklentilerde “asgari ücrete %20 civarında artış yapılabileceği” yönündeki kendi varsayımlarının baz alındığı ifade edildi.

 

En düşük emekli maaşında hangi rakam öne çıkıyor? İşte masadaki 3 senaryoEn düşük emekli maaşında hangi rakam öne çıkıyor? İşte masadaki 3 senaryoEkonomi
Akaryakıt fiyatlarına indirim sinyali: İşte 26 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarına indirim sinyali: İşte 26 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kiralık tatil evlerine sıkı denetim: 100 bin TL ceza uygulanacakKiralık tatil evlerine sıkı denetim: 100 bin TL ceza uygulanacakEkonomi
Papa 14. Leo, yarın Türkiye'ye gelecek: Ziyaretin detayları belli olduPapa 14. Leo, yarın Türkiye'ye gelecek: Ziyaretin detayları belli olduGündem

 

Ekonomi
Elazığ'da üzümü don vurdu, rekolte yüzde 80 düştü!
Elazığ'da üzümü don vurdu, rekolte yüzde 80 düştü!
Küresel piyasalar Fed'e yönelik beklentilerle pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar Fed'e yönelik beklentilerle pozitif seyrediyor
Çin menşeli bazı medikal ürünlerin ithalatında damping soruşturması
Çin menşeli bazı medikal ürünlerin ithalatında damping soruşturması
Nakliye maliyetleri uçtu: Gıda fiyatlarında yeni zam dalgası kapıda
Nakliye maliyetleri uçtu: Gıda fiyatlarında yeni zam dalgası kapıda
Petrol fiyatları geri çekildi, akaryakıta indirim sinyali geldi
Petrol fiyatları geri çekildi, akaryakıta indirim sinyali geldi
Kiralık tatil evlerine sıkı denetim: 100 bin TL ceza uygulanacak
Kiralık tatil evlerine sıkı denetim: 100 bin TL ceza uygulanacak
2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte asgari ücrette zam senaryoları...

Asgari Ücret Haberleri

2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte asgari ücrette zam senaryoları...
Bu konularda ilginizi çekebilir
Asgari Ücret