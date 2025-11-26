HSBC’den 2026 asgari ücret için dikkat çeken tahmin

Türkiye’de milyonlarca çalışanı ve binlerce işletmeyi doğrudan ilgilendiren, piyasadaki bütün fiyatlamalar için de dolaylı etkiye sahip asgari ücret için geri sayım başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının başlarında, 2026 yılında uygulanacak rakam için resmi süreci başlatacak.

Bu yıl net asgari ücret 22.104 TL olarak uygulanıyor. 2026 için masadaki formüllere bakıldığında ise gerçekleşen enflasyon, beklenen enflasyon, refah payı gibi faktörlerin belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

3 ihtimal öne çıkıyor

2025 yılında enflasyonun %31 civarında gerçekleşmesi beklenirken, TCMB’nin 2026 yılı enflasyon tahmini %16 olarak öne çıkıyor.

Refah payı da dikkate alındığında ağırlıklı olarak 2026 yılında asgari ücret için 3 ihtimal öne çıkıyor:

-%20 zam: 26 bin 525 TL

-%25 zam: 27 bin 630 TL

-%30 zam: 28 bin 735 TL

HSBC'den tahmin

Bu arada 2026 Türkiye raporunu açıklayan HSBC, gelecek yıl sonunda enflasyonun %20’ye kadar gerileyebileceğini, büyümenin %3,5 olabileceğini ve politika faizinin de %25,5 kadar çekilebileceğini öngördü.

HSBC raporunda, söz konusu beklentilerde “asgari ücrete %20 civarında artış yapılabileceği” yönündeki kendi varsayımlarının baz alındığı ifade edildi.