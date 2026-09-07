  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. HSBC’den altın için dikkat çeken tahmin: Dip seviyeler geride kalmış olabilir
Takip Et

HSBC’den altın için dikkat çeken tahmin: Dip seviyeler geride kalmış olabilir

HSBC, altın fiyatlarında dip seviyelerin geride kalmış olabileceğine işaret ederken, değerli metalin jeopolitik risklere karşı portföylerdeki koruyucu rolünü sürdürebileceğini değerlendirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
HSBC’den altın için dikkat çeken tahmin: Dip seviyeler geride kalmış olabilir
Takip Et

HSBC, 2026’nın son çeyreğine yönelik yatırım değerlendirmesinde, piyasalarda süren belirsizlik ve risklere karşı çoklu varlık stratejilerinin önemine dikkat çekti.

Banka, hisse senedi piyasalarındaki riskleri ve piyasa belirsizliğini dengelemek amacıyla kaliteli tahvillerin yanı sıra temettü hisseleri, altyapı, altın ve alternatif varlıklara yer verdiğini belirtti.

Altın dip seviyesini görmüş olabilir

Raporda, altının dip seviyesini görmüş olabileceği değerlendirilirken, değerli metalin jeopolitik risklere karşı portföy korumasındaki rolünü sürdürdüğü ifade edildi. Merkez bankalarının altın alımlarının da bu görünümü desteklediği kaydedildi.

HSBC ayrıca altın, altyapı ve alternatif varlıkların geleneksel hisse senetleri ve tahvillerden farklı performans gösterebilmesi nedeniyle portföy çeşitlendirmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.

Kakao fiyatında El Nino etkisi: Arz endişesi fiyatları sıçrattıKakao fiyatında El Nino etkisi: Arz endişesi fiyatları sıçrattıEmtia Haberleri

 

Türkiye elektrik talebinde IEA ülkeleri arasında zirvedeTürkiye elektrik talebinde IEA ülkeleri arasında zirvedeEnerji

 

TCMB faiz kararı öncesi kurumlardan kritik tahmin: İndirim ekime mi kaldı?TCMB faiz kararı öncesi kurumlardan kritik tahmin: İndirim ekime mi kaldı?Ekonomi

 