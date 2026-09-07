HSBC’den altın için dikkat çeken tahmin: Dip seviyeler geride kalmış olabilir
HSBC, altın fiyatlarında dip seviyelerin geride kalmış olabileceğine işaret ederken, değerli metalin jeopolitik risklere karşı portföylerdeki koruyucu rolünü sürdürebileceğini değerlendirdi.
HSBC, 2026’nın son çeyreğine yönelik yatırım değerlendirmesinde, piyasalarda süren belirsizlik ve risklere karşı çoklu varlık stratejilerinin önemine dikkat çekti.
Banka, hisse senedi piyasalarındaki riskleri ve piyasa belirsizliğini dengelemek amacıyla kaliteli tahvillerin yanı sıra temettü hisseleri, altyapı, altın ve alternatif varlıklara yer verdiğini belirtti.
Altın dip seviyesini görmüş olabilir
Raporda, altının dip seviyesini görmüş olabileceği değerlendirilirken, değerli metalin jeopolitik risklere karşı portföy korumasındaki rolünü sürdürdüğü ifade edildi. Merkez bankalarının altın alımlarının da bu görünümü desteklediği kaydedildi.
HSBC ayrıca altın, altyapı ve alternatif varlıkların geleneksel hisse senetleri ve tahvillerden farklı performans gösterebilmesi nedeniyle portföy çeşitlendirmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.