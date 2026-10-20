HSBC’den Hürmüz Boğazı için kritik tahmin: Türkiye’nin de yer aldığı bölgede 872 milyar dolarlık proje

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HSBC’nin MEED verilerine dayandırdığı rapora göre, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’de toplam 872 milyar dolar değerinde altyapı projesi planlanıyor. Bu tutara, henüz ihale aşamasına geçmemiş projeler de dahil ediliyor.

Bu projeler, toplam büyüklüğü 1,4 trilyon dolara ulaşan daha geniş bir altyapı proje portföyünün parçasını oluşturuyor.

HSBC'nin yakın zamanda 1.600'den fazla iş lideri ve yaklaşık 820 küresel kurumsal yatırımcıyla gerçekleştirdiği ankette, katılımcıların Körfez bölgesini cazip bir yatırım merkezi olarak değerlendirmeyi sürdürdüğü görüldü.

HSBC CEO’sundan Hürmüz Boğazı yorumu

HSBC CEO'su Georges Elhedery, Körfez ülkelerinin alternatif lojistik güzergahlarına yapacağı yatırımların önümüzdeki beş yıl içinde Hürmüz Boğazı'nı stratejik açıdan gereksiz hale getirebileceğini söyledi.

"İran Savaşı'nın etkisini azaltmak için Körfez'deki alternatif lojistik rotalarına yapılan yatırımlar, önümüzdeki beş yıl içinde Hürmüz Boğazı'nı 'gereksiz' hale getirebilir" diyen Elhedery, enerji boru hatları ve limanların geliştirilmesine yönelik yatırımların bölgenin savaşın ekonomik etkilerini aşmasına yardımcı olabileceğini belirtti.

Dubai'de düzenlenen HSBC Gelecek Forumu'nda konuşan Elhedery, çatışmanın çözülmesini umduklarını ifade ederek bölgenin toparlanıp büyümeyi sürdürebileceğini söyledi. Elhedery, bu sürecin önemli miktarda yatırım gerektireceğini kaydetti.

2026’da yüzde 1,3 küçülme bekleniyor

Dünya Bankası, savaşın etkisiyle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Pakistan bölge ekonomisinin 2026’da yüzde 1,3 daralmasını bekliyor. 2025’te yüzde 3,3 büyüyen bölge için 2027’de ise ülkeden ülkeye değişen güçlü bir toparlanma öngörülüyor.