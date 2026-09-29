HSBC’den TCMB tahmini: Faiz indiriminde iki aşamalı senaryo

HSBC stratejistleri Ali Çakıroğlu, Shubham Sharma ve Tolga Ediz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikasına ilişkin beklentilerini paylaştı.

Raporda, TCMB'nin yıl sonuna kadar 200 baz puanlık bir gevşemeye gitmesinin muhtemel olduğu yönündeki genel kanının korunduğu belirtilerek, "Ancak piyasalar açısından asıl önemli olan, gevşeme döngüsünün gelecek yıla önemli ölçüde sarkıp sarkmayacağı. Tarihsel eğilimler ve analizlerimiz, gevşeme süreci yeniden başladığında kısa vadeli faizlerin bundan olumlu etkilenmesinin muhtemel olduğuna işaret ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Gevşeme döngüsü iki aşamalı değerlendiriliyor

Gelecek yıl gevşeme döngüsüne ilişkin belirsizlik bulunduğunu belirten stratejistler, "Piyasa fiyatlaması; önceki dönemlerin yanı sıra hem genel piyasa beklentileri hem de kendi ekonomistlerimizin öngörüleriyle kıyaslandığında, sınırlı bir gevşeme döngüsüne işaret ediyor. Biz bu döngüyü iki aşamalı olarak değerlendiriyoruz. İlk aşama, yılın geri kalanında yaşanacak süreci kapsıyor. TCMB'nin yıl sonuna kadar bir haftalık repo faizini 200 baz puan indireceği konusunda geniş bir mutabakat mevcut. Bu, aşılması zor bir beklenti olmamalı, zira piyasa halihazırda yıl sonuna kadar yaklaşık 150 baz puanlık bir gevşemeyi fiyatlamış durumda" değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalar tüm döngüde 300 baz puanlık gevşeme fiyatlıyor

Gelecek yılki gevşemenin hızı ve kapsamına ilişkin olarak raporda, "Piyasalar ihtiyatlı bir pozisyon alarak tüm döngü boyunca yaklaşık 300 baz puanlık bir gevşemeyi fiyatlıyor. Bu durum, Bloomberg'in yüzde 28 ve ekonomistlerimizin yüzde 21'lik tahminiyle kıyaslandığında, bir haftalık repo faizinin yüzde 34 seviyesinde kalacağı anlamına geliyor. Söz konusu tablo, çok daha büyük çaplı faiz indirimlerinin gerçekleştiği önceki döngülerle keskin bir tezat oluşturuyor. Bu ihtiyatlı fiyatlama, jeopolitik gerilimler ve yüksek küresel faiz oranları dahil olmak üzere hem yurt içi hem de yurt dışı kaynaklı riskleri yansıtıyor" denildi.

Raporda ayrıca, gevşeme döngüsü başladığında en çok kısa vadeli faiz oranlarının fayda sağlamasının muhtemel olduğu, zira yatırımcıların daha agresif veya daha kapsamlı bir faiz indirim sürecini fiyatlamaya başlayabileceği belirtildi.