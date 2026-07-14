HSBC'den Türkiye analizi: TCMB eylülde gevşemeye dönebilir

HSBC Türkiye ekonomisine ilişkin analiz paylaştı. Melis Metiner'in kaleme aldığı raporda petrol fiyatlarındaki düşüşün yılın ikinci yarısında Türkiye'ye rahatlama sağlayacağı, ancak genel görünümün İran krizi öncesi beklentilerine kıyasla kaçınılmaz olarak kötüleştiği vurgulandı.

Kurum, 2026 yılında reel büyümeyi yüzde 2,2 seviyesine taşıyacak kademeli bir toparlanmanın ikinci ve dördüncü çeyrekler arasında gerçekleşmesini bekliyor.

Son verilerde görülen negatif sürprizlerin ardından, enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlar yapıldı. Notta "Şu anda manşet enflasyonun 2026 ve 2027 yılları sonunda yıllık bazda sırasıyla yüzde 28 ve yüzde 15 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Gelecek yıla ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğunu değerlendiriyor ve TCMB'nin eylül ayında temkinli bir gevşeme döngüsüne yeniden başlamasını bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Raporda ayrıca "Artan yakıt maliyetlerinin manşet enflasyon üzerindeki doğrudan etkisi, kısmen yakıt sübvansiyonları ile telafi edildi. Ancak Türkiye'de enflasyon beklentilerinin çıpalanmamış olması nedeniyle, yükselen enerji fiyatlarının diğer fiyatlara yansıması yüksek düzeyde gerçekleşti" değerlendirmesine yer verildi.

Genişleyen bir cari açık ile daha zayıf sermaye girişlerinin, endişe kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi. Petrol fiyatları 2026'nın ikinci yarısında düşük seviyelerde kalsa bile, ödemeler dengesi dinamiklerinin gündemde kalmaya devam edeceği vurgulandı. Kısa vadeli sermaye girişlerinin seyrinin ise, küresel risk iştahının ne kadar hızlı toparlanacağına bağlı olacağı ifade edildi.