HSBC'den Türkiye kararı: Perakende bankacılığı için satış seçeneği masada

HSBC, Türkiye perakende bankacılık faaliyetlerine yönelik olası satış için gözden geçirme yaptığını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, kuruluş ayrıca Türkiye'de KOBİ bankacılığı faaliyetlerine ilişkin olarak da gözden geçirme yürütüldüğünü ifade etti.

İngiliz bankacılık kuruluşu bir süredir küresel operasyonlarına ilişkin basitleştirme çalışması yapıyor. Gözden geçirme kapsamında yatırım bankacılığı gibi alanların ise yer almadığı ifade edildi.