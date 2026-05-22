HSBC’den Türkiye Raporu: Faiz artışı yeniden gündeme gelebilir

İngiltere merkezli uluslararası banka HSBC bugün yayımladığı raporda, Türkiye'deki son siyasi ve makroekonomik gelişmeleri ve etkilerini değerlendirdi.

Raporda, dün Türkiye’de gündemin merkezine düşen, ana muhalefet partisi CHP'nin 2023 yılındaki kurultay seçimini iptal edilmesi kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçici lider olarak yeniden göreve gelmesine yönelik haber değerlendirildi.

Yatırımcıların aklındaki en kritik sorunun, bu gelişmenin Haziran 2023'ten bu yana uygulanan ekonomi programını nasıl etkileyeceği olduğuna işaret edilirken, HSBC, programın şu aşamada herhangi bir siyasi kısıtlamayla karşı karşıya olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mevcut duruşunun sürmesini beklediklerini ifade etti.

TCMB’nin refleksi

Ekonomist Melis Metiner liderliğinde hazırlanan raporda, TCMB’nin geçmiş krizlerdeki refleksleri incelendiğinde, Mart 2025'teki yerel siyasi gelişmeler ve Mart 2026'daki jeopolitik gerilim sonrası izlediği politikalar temel benzerlikler taşıyor. Merkez Bankası bu dönemlerde ilk etapta döviz müdahalelerine ve likidite sıkılaştırma önlemlerine başvurmuştu. Bu adımların 2025 yılında yetersiz kalması üzerine nisan ayı ortasında resmi bir faiz artırımı gelmişti.

Mevcut tabloda ise petrol fiyatı şokunun ardından banka, yüzde 37 seviyesindeki ana politika faizine henüz dokunmadı; ancak yürütülen likidite operasyonları neticesinde bankalararası repo piyasası faizleri yüzde 40 seviyesine kadar yükseltildi.

Döviz talebi öne çıkıyor

TCMB verileri, şubat sonundan bu yana şirketlerin döviz mevduatlarının yalnızca 1,7 milyar dolar arttığını, hanehalkının döviz mevduatlarının ise 1,4 milyar dolar gerilediğini gösteriyor.

Ancak bu görünümün tersine dönmesi, yurt içi yerleşiklerin yeniden hızlı bir dolarizasyon eğilimine girmesi ya da yabancı yatırımcı çıkışlarının derinleşmesi durumunda, HSBC Merkez Bankası'ndan net bir faiz artışı hamlesi bekliyor.

Raporda, TCMB'nin altın-döviz ve TL-döviz swapları gibi rezerv artırıcı geleneksel olmayan araçları kullanma istekliliği göz önüne alındığında, görece düşük olan net döviz pozisyonunun bankanın piyasaya müdahale gücünü ölçmek için tek başına en doğru gösterge olmayabileceği de not edildi. Son olarak, 21 Mayıs'taki mahkeme haberinin ardından piyasadaki döviz satışlarının 6 milyar dolara ulaştığı belirtildi.