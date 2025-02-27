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HSBC'nin yatırımcı buluşmasında 'Türk bankaları' detayı

HSBC'nin EEMEA bankaları için ABD'de yatırımcılarla yaptığı görüşmede, Türk bankaları en çok tartışılanlar oldu. HSBC'nin yatırımcı notunda, "Pozisyon alma Yunanistan için yoğundu; Türkiye için ise iyi ilgiye rağmen düşüktü" değerlendirmesini yaptı.

Haber Merkezi
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HSBC'nin yatırımcı buluşmasında 'Türk bankaları' detayı
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HSBC Global Research tarafından bugün yayınlanan yatırmcı notuna göre; ABD'de, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) bölgesi bankaları için yatırımıcılar ile yapılan toplantılarda, Türk bankaları en çok tartışılanlar oldu.

HSBC, "ABD'de yatırımcılar, EEMEA bankaları konusunda iyimserlerdi. Pozisyon alma Yunanistan için yoğundu; Türkiye için ise iyi ilgiye rağmen düşüktü" değerlendirmesini yaptı.

HSBC'nin yatırımcı notunda, "Kısa süre önce ABD'de EEMEA bankalarına ilginin çok güçlü olduğu bir dizi yatırımcıyla bir araya geldik. Türk bankaları, yatırımcıların düşük ağırlıkta olmalarına rağmen kazanç büyümesi ve COE normalleşmesi beklentilerinden heyecan duymaları nedeniyle, en çok tartışılan isimler oldu. Yunan bankaları, durgun kazançlara rağmen artan sermaye getirileri ile cazibesini korumaya devam etti. Orta ve Doğu Avrupa bankaları ve Kaspi, yatırımcıların potansiyel bir Rusya-Ukrayna barış anlaşması için kendilerini konumlandırmanın yollarını aramaları nedeniyle tercih edildi" denildi.

HSBC'nin EEMEA bankaları listesinde Türkiye'den, Akbank, İş Banksı C ve Yapı Kredi Bankası yer alıyor.

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