HT Bilişim, dijital dönüşüm ve siber güvenlik çalışmalarıyla dünyaya açılacak

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Erciyes Teknokent’te faaliyet gösteren HT Bilişim Eğitim Danışmanlık, dijital dönüşüm ve siber güvenlik çalışmalarıyla dünyaya açılmayı hedefledi. Bilişim teknolojileri, yazılım ve dijital dönüşüm alanlarında sunduğu kurumsal eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle büyümesini sürdüren şirket, Türkiye genelinde ve yurt dışında geniş bir müşteri portföyüne hizmet veriyor.

HT Bilişim Eğitim Danışmanlık Kurucu Genel Müdürü ve TOBB Yazılım Meclisi Siber Güvenlik Komite Üyesi olan Hakan Topuzoğlu, “Amacımız, hızla değişen teknoloji dünyasında bireylerin ve kurumların bu dönüşüme yalnızca uyum sağlamasını değil, sürecin aktif bir parçası olmasını sağlamak” dedi. Yazılım ve programlama eğitimleri, veri analizi ve yapay zekâ temelli uygulamalar, siber güvenlik ve sistem yönetimi, kurumsal dijital dönüşüm danışmanlığı ile kariyer odaklı bireysel bilişim eğitimleri alanlarında hizmet verdiklerini belirten Topuzoğlu, “Eğitimlerimizi yalnızca teorik bilgi aktarımı olarak değil, gerçek hayat senaryoları ve proje bazlı uygulamalar üzerinden kurguluyoruz. Katılımcının sahada işi yapabilir seviyeye gelmesini temel kriter olarak görüyoruz” dedi.

2024’te büyüme, 2025’te yeni eğitim modelleri devreye girdi

HT Bilişim için 2024 yılının özellikle kurumsal eğitimler ve bireysel kariyer programlarında güçlü bir büyüme yılı olduğunu aktaran Topuzoğlu, 2025 yılına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Online ve hibrit eğitim modellerimizi daha da güçlendirdik, kurumlara özel dijital dönüşüm programlarımızı artırdık. Yazılım, veri ve yapay zekâ alanlarında uzmanlaşmış yeni modüller üzerinde çalışmalarımız devam ediyor.”

HT Bilişim’in bugün Kayseri dışında Ankara ve İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerde hizmet verdiğini belirten Topuzoğlu, yurt dışında ise İngiltere, Almanya ve İspanya’da müşterilerinin bulunduğunu söyledi. “Yurtdışında verdiğimiz hizmetlerle aynı zamanda hizmet ihracatı da yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde hem yurtiçinde yeni şubeler ve çözüm ortaklıkları hem de yurtdışında şubeleşme üzerine çalışmalarımız var” dedi.

Siber güvenlik öncelikli alanlar arasında

Siber güvenlik alanına daha fazla odaklanacaklarını vurgulayan Topuzoğlu, “Sahada yerli ve millî güvenlik sistemlerinin yaygınlaşması için yoğunlaşacağız. Siber güvenlik, hem kurumlar hem de ülkemiz için stratejik bir alan” diye konuştu.

“Sertifika değil, yetkinlik kazandırıyoruz”

HT Bilişim’in kuruluş yaklaşımının, uzun yıllara dayanan saha ve eğitim tecrübesinin bir sonucu olduğunu ifade eden Topuzoğlu, “Biz sertifika veren değil, yetkinlik kazandıran bir yapı oluşturmayı hedefledik. Eğitim verdiğimiz her alanda katılımcının öğrendiğini sahada uygulayabilmesi bizim için en önemli ölçüt” dedi. Şirketin en önemli farklarından birinin eğitim ve danışmanlığı aynı çatı altında sunması olduğunu belirten Topuzoğlu, bu sayede içeriklerin sürekli güncellendiğini belirterek, “Kurumlara verdiğimiz danışmanlık hizmetleri sayesinde eğitim içeriklerimizi piyasanın güncel ihtiyaçlarına göre revize edebiliyoruz. Bu da katılımcıların karşılığı olan bilgiye ulaşmasını sağlıyor” dedi.

Sürekli gelişim ödülle taçlandı

HT Bilişim Eğitim Danışmanlık, bu yıl Kayseri Model Fabrika tarafından düzenlenen Sürekli Gelişim Ödül Töreni’nde plakete layık görüldü. Bugüne kadar binin üzerinde müşteriyle çalıştıklarını belirten Topuzoğlu, “Teknoloji çok hızlı değişiyor ancak doğru rehberlik ve doğru eğitim modeliyle bu değişim büyük bir fırsata dönüşüyor. Biz bu süreçte bireylerin ve kurumların güvenilir çözüm ortağı olmayı sürdüreceğiz” dedi. Topuzoğlu ayrıca, gönüllülük esaslı çalışmalarda da bulunduklarını kaydederek, “Sosyal sorumluluk anlamında Medeniyetin Burçları Derneği bünyesinde yurtdışından gelen öğrencilere dijital pazarlama ve içerik üretimi, Sisterslab Derneği bünyesinde ve birçok kurumla üniversitelerde de eğitim veriyoruz” ifadelerini kullandı.