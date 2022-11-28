Hububat ve bakliyat milyar $'lık ihracat liginde

Mehmet HANİFİ GÜLEL/İSTANBUL

Hububat ve bakliyat sektörü eylül ve ekim aylarını 1’er milyar doların üstünde ihracat ile kapattı. Sektör, otomotiv, kimya, hazırgiyim ve konfeksiyon, çelik, elektrik ve elektronik, demir ve demir dışı sektörlerinden sonra aylık bazda milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan 7’nci sektör oldu. Hububat ve bakliyat sektörün artık milyar dolarlık ihracat liginde yer aldığını belirten TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, eylül ve ekim aylarında aylık bazda 1 milyar doların üzerine çıkarak ihracatta yerini pekiştirildiğini söyledi. Devletin ihracatçılara vermiş olduğu destekler, özel sektörün bu desteklerden daha fazla bilgi sahibi olması ve yurtdışındaki etkinliklere daha fazla katılım gösterilmesi ile ihracat tutarının 1 milyar doların üzerine çıktığını belirten Tiryakioğlu, “Sektörümüz, geçen yılın ekim ayında 897 milyon 190 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu yıl ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 artışla 1 milyar 45 milyon 927 bin dolarlık ihracata ulaştı. Yine geçen yıl eylül ayında 840 milyon 3 bin dolar ihracata karşın bu yılın eylül ayında ise yüzde 20,5 artışla 1 milyar 12 milyon 601 bin dolar ihracat gerçekleşti. Bu yıl eylül ve ekim ayında toplam ihracatımız 2 milyar 58 milyon 528 bin dolar oldu. Hububat sektörünün Türkiye geneli 10 aylık dönemdeki ihracatı ise yüzde 27,3 artışla 9 milyar 297 milyon dolara yükseldi” dedi.

Daha fazla ihracat için ürünlerin marka değerini artırması gerektiğini ifade eden Tiryakioğlu, firmalar katma değeri artırmak için Ar-Ge çalışmaları, markalaşma, inovasyon ve ambalaj konularına ciddi anlamda yönelerek ihracat gelirini artırmanın mümkün olduğunu kaydetti. Diğer yandan söz konusu çalışmaların sektörde faaliyet gösteren firmaların fuarlara katılım sağlayarak sürdürmesinin önemli olduğunu da vurgulayan Tiryakioğlu, “Firmaların yurt dışındaki etkinliklere daha sık katılım sağlaması teşvik edilmeli, desteklerden haberdar edilmeli. Ayrıca pazar araştırması yapılarak potansiyel pazarların hangileri olduğunu belirleyerek, ihtiyaçlara göre ürünle o ülkelere yönelik sektörel alım ve ticaret heyetleri düzenlenmesi sektörün ihracatına önemli katkı sağlayacak. Diğer yandan Ticaret Bakanlığı’nın yönlendirilmesiyle bakanlık bünyesinde çalışmaları başlatıldı. Söz konusu çalışmanın ismi ‘Uzak Ülke Eylem Stratejisi’ olarak belirlendi. Bu strateji doğrultusunda ABD, Avustralya, Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland ve Vietnam olmak üzere 18 ülke hedef ülke olarak belirlendi” diye konuştu.

Sektör Uzak Ülke Stratejisi’nden umutlu

İhracatı artırma hedefiyle hazırlanan Uzak Ülke Eylem Stratejisi ile Türk ürün ve hizmetlerinin küresel ölçekte tanınırlığının geliştirilmesine, ülkenin küresel değer zincirlerindeki konumunun güçlendirilmesine öncelik verileceğini vurgulayan Tiryakioğlu, eylem planının amacının, finanstan kültürel hizmetlere, bilişim teknolojilerinden lojistik ağlara, Türkiye’nin küresel ekonomideki kilit rolünün sağlamlaştırmak olduğunu iletti. Tiryakioğlu, söz konusu 18 uzak ülkeyle ihracatı artırmak hedefine yönelik olarak, hububat ve bakliyat sektörünün de çalışmaları olduğunu, bu yöndeki tüm desteklerden yararlanacaklarını ifade etti.