Hububat ve bakliyatçılardan 2 ayda 2 milyar doları aşkın ihracat

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), 2024 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. İHBİR’in şubat ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 19,3 artışla 333 milyon dolara yükselirken, hububat sektörünün Türkiye geneli şubat ayı ihracatı ise yüzde 27,9 artarak 1 milyar 51 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sektörün Türkiye geneli ocak-şubat dönemi ihracatı ise geçen yıla oranla yüzde 15,4 artışla 2 milyar 83 milyon dolara ulaşırken, aynı dönemde İHBİR'in ihracatı yüzde 14,3 artışla 639 milyon dolara oldu. Şubat ayında, sektörün en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke sırasıyla Irak, ABD ve Suriye olurken; İHBİR’in en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke ise sırasıyla ABD, Irak ve Almanya oldu.

“İhracat artışındaki en büyük etken pazar çeşitliliği”

Rakamları değerlendiren İHBİR Başkanı Kazım Taycı, ihracat artışındaki en büyük etkenin pazar çeşitliği olduğunu vurguladı. ABD ve Uzak Doğu ülkelerini mercek altına aldıklarını belirten Taycı, “İhracatta uzun yıllardan beri tutunmakta olduğumuz pazarlarda raftaki yerimizi kaptırmak istemiyoruz ama buraları korumak için çok zorlanıyoruz. Karlılık noktasında negatif fiyatlamalar bile yapabiliyoruz. Mevcut pazarlarımızı korumak için otoritenin; üretici ihracatçıya, yapmış olduğu ihracat payı doğrultusunda verebileceği her türlü teşvike ihtiyacımız var. İhracat artışını devam ettirmek ve yeni pazarlara girmek için katılacağımız fuarlar, ticaret heyetleri, sektörel ziyaretler kapsamında desteklere gereksinim duyuyoruz.” dedi.

2024 yılında hedef 14 milyar dolar ihracat

2024 yılında, belirledikleri ürünlerin yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine, ihracata ve Ar-Ge konusuna yönelik eğitimlerin devam edeceğinin bilgisini paylaşan Taycı, “2024 yılında Türkiye geneli 14 milyar dolar, İHBİR'de ise 4 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var. Bir elimizde bavulumuz, diğer elimizde üretmekte olduğumuz ürünlerin numuneleriyle dünyanın farklı farklı ülkelerini, karış karış gezmeye devam edeceğiz. Sahayı masa başından değil; ziyaret ederek, yerinde görerek, müşteriyle karşı karşıya oturup satış yaparak pazarı kontrol etme stratejimiz devam etmekte.” ifadelerini kullandı.