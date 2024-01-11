Hükümet, çalışma hayatı düzenlemesini kendi içinde yapacak

ANKARA (EKONOMİ) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Ocak günü yapılan Ortak Paylaşım Forumu’nda işaretini verdiği “çalışma hayatındaki kanunların yeniden düzenleneceği” yönündeki mesajın ardından, çalışmanın ne yönde gelişeceği belirsizliğini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çalışmanın Mehmet Uçum başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu tarafından yapılacağını açıklamıştı.

Geçmişte çok sık yapılan ancak 5 yıllık aranın ardından 20 Ekim 2023’te yapılan ilk Üçlü Danışma Kurulu toplantısında çalışma hayatındaki düzenlemeler için ortak komiteler kurularak çalışma yapılması kararlaştırılmıştı. Bu süreç işlerken, 10 Ocak günü işçi, işveren ve hükümet tarafının temsilcilerinin anlaştığı ilk teknik komite çalışması yapıldı.

Ne var ki bu toplantı sonrasında, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanı Mehmet Uçum’un, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ve bürokratlarının katılımıyla bir toplantı düzenlediği bildirildi. AA’nın haberine göre Mehmet Uçum, iş kanunlarında yapılacak düzenlemenin yürütme içinde yapıldıktan sonra kamuoyuna açıklanacağını belirterek şunları kaydetti:

“Bu çalışma, yürütme içinde bir hazırlık çalışmasıdır. Yürütme içindeki bu çalışmalar tekamül ettikten sonra konu kamuoyuna ve TBMM'nin takdirine sunulacak. Çalışma hayatına ilişkin çok önemli bir reform hedefine yönelik bir süreç başlamaktadır."

Çalıştaylar yapılmış

Mehmet Uçum, iş kanunlarının düzenlenmesi için 2019’dan bu yana çalıştıklarını söyleyerek, “Nihayetinde 14 çalıştay, 10 çalışma grubu toplantısı yapıldı, bu çalışmalarla oluşan birikim sonucu bir politika belgesi oluşturuldu. Politika belgesinin amacı mevzuat dağınıklığının giderilmesi, güncellenmesi ve yenilenmesi ile bir iş koduna ulaşılması olarak belirlendi” diye konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da toplantıda yaptığı açıklamada, çalışma hayatını düzenleyen kanunların içinde birbiriyle çelişen unsurlar olduğu görüşünü belirterek bakanlık olarak çalışmaya her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da çalışma hayatını yeniden düzenlemeyi arzu ettiklerini belirterek, tüm ekibiyle sürece katkı vereceklerini açıkladı.