Hükümet düğmeye bastı! Emlak vergisi artışına düzenleme geliyor

Bina rayiç bedellerindeki yüzde 500'e varan artışın ardından emlak vergisi de artacak. Büyükşehirlerde artışlar yüzde 1400'e buluyor.

Rayiç bedellerindeki beklenmeyen bu artışa tepkiler büyüyor. Şimdiden çok sayıda vatandaş dava açma hazırlığında.

AK Parti yasal düzenleme hazırlığında

Tepkilere hükümet de kayıtsız kalmadı ve yasal düzenlemeyle sorunu çözecek.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, 2026'da uygulanacak emlak vergilerinde gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşların sıkıntıya düşmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

"Süreci en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz"

Vatandaşın vergi tarafındaki endişelerini yakından takip ettiklerini belirten Demir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bu süreci en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz." dedi.

2 formül üzerinde çalışılıyor

Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya ilişkin talimatını hatırlattı. Ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tekliflerini sunacaklarını belirten Demir, “Müdahale edilecek iki yöntem var. Birincisi arsa birim metre karesine müdahale etmek, onu sınırlamak. Rayiç bedeline sınır getirmek. İkincisi de nihayetinde oluşacak emlak vergisinin mevcuduyla mukayese edildiğinde ona sınırlama getirmek. Bunun teknik çalışmalarını yapıyoruz. Teknik olarak bununla ilgili kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2026’dan önce çıkması gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

Emlak vergisi artışı düzenlemesi Meclis'e geliyor

Demir, Ekim ayından itibaren konunun Meclis'e gelip görüşüleceğini söyledi.

Uzmanlar itiraz yollarını anlattı

Gayrimenkul hukukçuları konuya dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Uzman avukatlar vergi mahkemesine dava açılacağını, ancak davaya yönelik olarak belediyelerin de savunma yapacağını, 2021'den bu yana olan yeniden değerleme ve enflasyon oranlarının dikkate alınarak artışların belediyeler tarafından savunulabileceğini belirtti.

"İtiraz için 8 Eylül son gün"

Gayrimenkul hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, itiraz yolunu şöyle anlattı:

"Takdir komisyonu kararları askıya asılıyor ve itiraz yolu yok. Askıdan indikten sonra vergi mahkemelerine 30 gün içinde dava açılması gerekiyor. 7 Eylül'e uzadı itiraz hakkı, 7 Eylül de Pazar gününe geldiği için 8 Eylül Pazartesi günü itiraz için son gün. Vergi mahkemesine dava açılması gerekiyor. 8 Eylül Pazartesi günü saat 17:00'a kadar mahkemeye giderek, UYAP üzerinden ise yine 8 Eylül'de saat 23:59'a kadar davaların açılmış olması gerekiyor." dedi.

Sokak bazlı değerleme yapılacak

Kiraz "Takdir komisyonu kararları sokak sokak belirleniyor. Yani mahalleden biri açtı diye mahalleliler dava kazanılsa da hak iddia edemez. Sokak bazlı değerlendirilmesi lazım ve her sokaktaki vatandaş itiraz etmek istiyorsa dava açabilir" bilgisini verdi.

Konuyla ilgili bilinmeyen hususlara değinen Kiraz "Dava konusunda önemli husus şu, sokakta özel ve nitelikli proje tanımı yoksa (otel, üniversite, marina gibi) o sokaktaki rayice dava açılması halinde dava kazanılırsa, o sokakta bulunan herkes bu karardan olumlu yönde etkilenir, diğerlerinin dava açmasına gerek yok. Vergi mahkemeleri kısmen kabul, kısmen ret kararı da verebilir, bu hakimin değerlendirmesine kalmış bir durumdur" dedi.

Özel ve nitelikli parsele dikkat!

Kiraz "Özellikle vatandaşların şunu iyi bilmesi gerekiyor, özel ve nitelikli parselde oturuyorsa oturan kişi davayı kazanırsa sokaktaki diğer kişiler hak iddia edemez. " açıklamasını yaptı.

Bu durumu örnekle açıklayan Kiraz "Gecekondu mahallesinde özel bir siteyse özel nitelikteki malikleri kapsar, sokaktakileri kapsamaz." dedi.

Kiraz "Mevcut artışlar 3-5 kat artmışsa, örneğin 2021 takdir komisyonunda 1000 liraysa bugünkü takdir komisyonu kararına göre 4-5 bin lira olduysa dava açmanın faydası yok. Yeniden değerleme kapsamında artışlar zaten oldu ve enflasyona göre makul kalıyor." değerlendirmesini de yaptı.

"Yeni vergiler vatandaşı yoracak"

Yeni emlak vergilerinin vatandaşı yoracağını belirten Kiraz, hükümetin çalışma yapacağını açıkladığını ve düzeltmelerin olabileceğine yönelik beklentilerinin bulunduğunu söyledi.

"2017'deki örnek bugün de yaşanabilir"

Kiraz "2017'de de bugün yaşanan durum olmuştu. Takdir komisyonunun verdiği yeni emlak vergisi kararına ilişkin olarak hükümet tarafı '4 yıl önceki oranın yüzde 50'sini geçemez' diye karar almıştı ve davaların hepsi de konusuz kalmıştı, şimdi de aynısı yaşanabilir." dedi.

"Karar ertelenebilir"

Avukat Çiğdem Kezer, rayiç bedellerin artış oranının bölgeden bölgeye farklılık gösterdiğini belirterek, "Bir taşınmazın rayiç değerinde; konumunun işlek bir cadde üzerinde olup olmaması, kamu kurumlarına veya üniversitelere yakınlığı ve bölgenin kamu hizmetlerinden ne ölçüde yararlandığı belirleyici oluyor." dedi.

Kezer, bu noktada net bir rakam verilmeyeceğini belirtti. İtiraz süresinin 7 Eylül’de sona ereceğini hatırlatan Kezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" açıklamasının bu tarihin ertelenebileceği yönünde olduğunu söyledi. (NTV)