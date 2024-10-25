Hükümet enflasyonu düşürmek için vergi zamlarını frenleyecek!

Bloomberg’den Kerim Karakaya haberine göre, 2025 yılında bazı vergilere zam yapılmaması ya da zamların sınırlandırılması gündeme geldi. Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre, Türk yetkililer, yeni yılın başında bazı ürünlerdeki vergi artışlarını enflasyonu düşürmek amacıyla atlama konusunu değerlendiriyor.

Akaryakıt üzerindeki vergi artışlarının aylık enflasyon üzerindeki etkisinin politika yapıcılar tarafından öne çıkarıldığını belirten kaynaklar, bu artışların atlanmasının fiyat artışlarını kontrol altında tutabileceğini ve Merkez Bankası’nın kısa vadeli hedeflerine ulaşma çabalarına destek olabileceğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ise henüz nihai bir karar vermediği belirtildi.

Bakanlık konuya yönelik yorum yapmazken, Merkez Bankası’nda da yorum talebine henüz yanıt alınamadığı belirtildi.

Asgari ücret ve mali disiplin

Vergi artışları ve 2025 yılı için yapılacak asgari ücret zammı, enflasyon görünümüne etkileri nedeniyle yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Yatırımcılar, fiyat artışlarını kontrol altında tutmak ve TCMB’nin hedeflerini yakalamak için asgari ücrette yaklaşık yüzde 25 oranında bir artış bekliyor.

Yatırımcılar Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan özellikle harcama kesintileri konusunda daha fazla mali disiplin sinyali bekliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), ekim ayı başında yaptığı açıklamada, dezenflasyon çabalarını desteklemek için "daha güçlü ve erken bir mali konsolidasyon" tavsiyesinde bulundu.

Faiz 7 aydır değişmiyor

Hükümet, gelecek yıl için gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 3,1'i oranında bir bütçe açığı (bütçe açığı/GSYH) öngörüyor.

Yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 50’nin altına gerilerken, Merkez Bankası bu oranı yılsonunda yüzde 38-yüzde 42 bandına çekmeyi hedefliyor. Merkez Bankası, son yedi aydır politika faizini yüzde 50 seviyesinde tutuyor.