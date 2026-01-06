Hükümet, ev gençlerine iş kapısı açmak için harekete geçti

BESTİ KARALAR

Hükümetin hazırladığı yeni projeyle gençlere hem yeni iş imkanları sağlanacak, hem de sosyal hayata girmeleri hedefl enecek. Projenin detayları arasında, “istihdam, günlerini evden geçiren ve sosyal medyayla meşgul olan gençleri topluma kazandırmak, eğitimlerine devam etmelerini sağlamak” gibi konu başlıkları yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı proje, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak.

Önce eğitim verilecek ve iş alanları açılacak

Gençlerin Üretim Çağı (GÜÇ) adı verilen kapsamlı program hedefi kapsamında, üç yıl içinde 3,5 milyona yakın gencin istihdama kazandırılması amaçlanıyor. Projenin detaylarına göre;

■ Kamuoyunda ‘ev genci’ olarak bilinen ve 15-29 yaş arası yaklaşık 5 milyon gencin ilk önce yaş grupları, eğitimleri tespit edilecek. Ardından yaş ve eğitimlerine göre yeni iş alanları açılacak ve istihdam edilmeleri sağlanacak.

■ Sahada açık iş alanları tespit edilecek.

■ İş ve meslek danışmanlığı hizmeti öncelikli olmak üzere İŞKUR hizmetleri sunulacak.

Hem özelde hem de kamuda iş alanlıran göre yerleştirme yapılacak

■ Mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik destekleri arttırılacak.

■ Dijital pazarlama, yazılım kodlama, veri analizi gibi geleceğin mesleklerine yönelik kurslara ağırlık verilecek.

■ Özel ve kamuda yaratılan iş alanlarına göre yerleştirme yapılacak.