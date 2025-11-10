Hükümet, su krizine karşı yol haritası hazırlıyor

BESTİ KARALAR/ANKARA

Ana çerçevesi belirlenen yol haritasının, “Su alt yapısının güçlendirilmesi, su tasarrufu programları, sulama yöntemi ve yönetimi, doğal su havzalarının korunması ile uluslararası işbirliği” başlıkları ile hazırlanacak.

“Su altyapısı güçlendirilecek”

Su altyapısının güçlendirilmesi ile mevcut su şebekelerinin rehabilitasyonu ve yeni altyapı projelerinin hayata geçirilmesinin planlanması yapılacak. Kayıpların azaltılması amacıyla modern teknolojilerin kullanılması teşvik edilecek. Hükümet, su sorununu çözmek amacıyla, su tasarrufu programları hazırlayacak.

Vatandaşın bilinçlenmesi amacıyla kamu spotları yayınlanacak. Sulama yöntemi ve yönetimi ile tarımsal sulama yöntemlerinin iyileştirilmesi amacıyla ‘vahşi sulama’ yerine ‘damla sulama verimliği” için üreticilere ve çiftçilere eğitimler verilecek. Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi amacıyla doğal havzaların korunması öncelikli hedefl er arasında yer alacak.

Su sıkıntısının sadece Türkiye’de değil bölge ülkelerde de yaşandığına dikkat çeken yetkililer şu değerlendirmelerde bulundu: “10-20 yılık periyotlarda ciddi çalışmamız var. Biz önemli su kaynaklarına ev sahipliği yapıyoruz. Dicle ve Fırat gibi. Sadece Türkiye değil, bölgesel manada da içme suyunda sıkıntılar var. Bizim barajlarımızla yeni entegre edeceğimiz sistemleri hayata geçirdiğimiz durumda, mevcut yarı yarıya azalıyor. 10 metre küp su kullandığın yerde, yerine 5 metre küple de o verimliliği yakalayabiliriz. Biz de aşırı vahşi dediğimiz sulama sistemine de bir tedbir getirmemiz lazım.”