Hükümetten kamu işçilerine yüzde 30 zam teklifi
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçi için zam pazarlığı devam ediyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı.
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Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.
Zam pazarlığında son duruma ilişkin açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı.
İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.