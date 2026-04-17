Humanis, Çin’den sonra ABD’ye de ilaç satacak

MERVE YİĞİTCAN

Saya Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve 2013 yılında üretime başlayan Humanis, bu yıl 250 milyon dolar ciro ve 120 milyon kutu üretim hedefliyor. Çin’e ilaç ihracatı yapan ilk Türk firması olan şirket, küresel pazarlarda da varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda şirket 5 yıl içinde ABD pazarına da açılmayı radarına aldı. Saya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi, Humanis Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sancak, Saya Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Volt Teknoloji Genel Müdürü Metin Sancak, Humanis’in Tekirdağ Çerkezköy’de 200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen üretim tesisinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Humanis Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sancak, şirket olarak son yıllarda attıkları adımların karşılığını somut şekilde almaya başladıkları bir dönemin içinde olduklarını belirterek, “Türkiye pazarında yalnızca büyüyen değil, bulunduğu yeri sağlamlaştıran bir yapıdayız. İhracat tarafında ise bizim için önemli olan yalnızca rakamsal artış değil, sürdürülebilirlik. Bu yıl toplam ciromuzu 250 milyon dolar, üretim miktarımızı ise 120 milyon kutu olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Üretimin yüzde 12-13’ü ihracata gidiyor

Şu anda 20’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Sancak, üretimin yüzde 12-13’ünün ihracata gittiğini, bunu yüzde 20’ye çıkarma yönünde bir irade ortaya koyduklarını dile getirdi. Avrupa’daki başarılı işlerinin Çin’e ihracatın da kapısını araladığını söyleyen Sancak, bu bölgeye ihracatlarını daha da artırmak için çalışmalar yaptıklarını, yanı sıra ABD pazarına girmek için de ilaç geliştirme projelerine başladıklarını aktardı. Şirketin, 12 farklı tedavi alanına yayılan 200’ün üzerinde ruhsatlı ürünü olduğunu hatırlatan Sancak, önümüzdeki dönemde diyabet ve onkoloji alanına da girme noktasında iş geliştirme çalışmaları gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Nadir hastalıklar konusunda da yaptıkları çalışmaları anlatan Sancak, Türkiye’de sadece 100 vakanın olduğu Serebrotendinöz Ksantomatozis (CTX) hastalığının da dünyadaki ilk eşdeğer ürününü geliştirdiklerini ve piyasaya sürdüklerini kaydetti. Bu ürünün kamu maliyesine yıllık 400 milyon TL katkı sağladığını vurgulayan Sancak, “Humanis yalnızca ürün geliştiren değil, aynı zamanda sağlık sisteminin verimliliğine ve erişilebilirliğine somut katkı sunuyor” diye konuştu. Şirket olarak sürdürülebilirliğe de büyük önem verdiklerine işaret eden Sancak, 8 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdikleri GES yatırımı ile şu anda üretim tesisinin ihtiyaç duyduğu elektik enerjisi yüzde 70’inin de güneşten karşılandığını dile getirdi.

Saya Holding’in konsolide cirosu 14 milyar TL’ye ulaştı

Toplantıda açıklamalarda bulunan Saya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi, “Saya Holding olarak ilacı, gayrimenkulü ve savunma teknolojilerini aynı stratejik çerçevede ele alarak dengeli bir yapı kurduk. Bu yapı, belirsizliklerin arttığı dönemlerde en büyük gücümüz haline geliyor. Çünkü biz sadece bugünü yönetmiyoruz; yarının risklerine karşı da hazırlık yapıyoruz. Kârlılığımızı koruyarak, kaynaklarımızı doğru alanlara yönlendirerek ilerliyoruz. Amacımız, her koşulda sürdürülebilir büyümeyi sağlayan, dayanıklı ve uzun ömürlü bir yapı inşa etmek” dedi. Mengi, Türkiye pazarında bu yıl 250 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedefleyen Humanis’in 2025 yılı cirosunun 6,2 milyar TL olduğunu belirtirken, holding şirketlerinden Folkart’ın 6,2 milyar TL, Volt Teknoloji’nin ise 1,4 milyar TL ciroya ulaştığını, grubun konsolide cirosunun ise 14 milyar TL olduğunu dile getirdi.